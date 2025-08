■セットリスト<夏の行方FES -東京編->

2025年7月28日(月) 恵比寿リキッドルーム

透明少女(OA)

M1.人生-白

M2.本命トラップ

M3.さぬきバックドロップ

THE MADNA

1.8mmBOMB

2.サイコ・トキシック

3.Emily

4.OUTLAW

5.sweet dream

蛾と蝶

M1.メーデー

M2.操リ糸ハ嗤ウ

M3.躍る。

M4.HumanError

M5.第八罪

ザアザア

M1.首吊りデート

M2.ぐちゃぐちゃ

M3.どす黒い

M4.花咲いて

M5.ラブレター

DOG inThePWO

SE.悪魔式DDT

M1.DEVILS IN MY HEAD

M2.青空ハレーション

M3.夏恋華

M4.天使少女

M5.ハルシオンキャンディ

SE.STREET(inst)

カメレオ

M1.夏の行方

M2.ニート姫

M3.サンドウィッチLOVE

M4.にらめっこ

M5.レンアイ中毒

M6.ごめんなさいっ!

M7.思考は常にマイナス

M8.オネガイミライ

ゆうや(シド)

1.The choice of love (METEOR)

2.hungry for more (METEOR)

3.ゴールデンキネマ劇場 (DIV)

4.嘘 (シド)

5.season (METEOR)

6.set me free (METEOR)

ユナイト

M1.empty mellow

M2.灰色の心象へ胡乱の詩に軽い音

M3.酔性キャンディ

M4.cogito天才の

M5.sheeple cirQus

M6.Hermit club

M7.ice

M8.イオ

M9.ファンタスティック

DIV

M1.イケナイKISS

M2.Point of view

M3.Lost in Paradise(新曲)

M4.毒彩ギーク

M5.ANSWER

M6.ゴールデンキネマ劇場

M7.Never Divided Just Dive

M8.夏の行方