¡Ö¹âÎð¼Ô¥É¥é¥Þ¡×¤Î¿·µ¡¼´¡©¥·¥¹¥¿¡¼¥Õ¥Ã¥ÉÉÁ¤¯¡Ø¾È»Ò¤ÈÎÜ°á¡Ù¤ò60ºÐÃËÀ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬ºî¤Ã¤¿ÍýÍ³
¶áÇ¯¡¢¹âÎð¼Ô¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¤è¤¯ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£É÷¿á¥¸¥å¥ó¤È²ÆÌÚ¥Þ¥ê¤È¤¤¤¦¼ÂÎÏÇÉ½÷Í¥¤Î½é¶¦±é¡¢¤½¤·¤Æ±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿®Íê¤Î¸ü¤¤Âç¶åÌÀ»Ò´ÆÆÄ¤Î±é½Ð¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¾È»Ò¤ÈÎÜ°á¡Ù¡ÊNHK BS¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡Ë¤â¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
70Âå½÷À2¿Í¤Î¥·¥¹¥¿¡¼¥Õ¥Ã¥É¤òÉÁ¤¯ËÜºî¤À¤¬¡¢°Õ³°¤Ë¤â¡¢´ë²è¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤Î¤ÏÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÃËÀ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡£¤È¤â¤Ë¸½ºß60ºÐ¤Î¡¢´ë²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÂçÅÄµ®»Ë¤µ¤ó¤ÈÀ©ºîÅý³ç¤Î±óÆ£Íý»Ë¤µ¤ó¤Ë¡¢ËÜºî¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¹âÎð¼Ô¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¥â¥ä¥â¥ä
--¶áÇ¯¤Ï¡Ø¤ä¤¹¤é¤®¤Î¶¿¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡ØÏ·³²¤Î¿Í¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ê¤É¡¢¹âÎð¼Ô¤òÉÁ¤¯ºîÉÊ¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¹âÎð²½¤Ç¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
±óÆ£Íý»Ë¡Ê°Ê²¼¡¢±óÆ£¡Ë¡§¤½¤³¤ÏÀµÄ¾¡¢¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢Ç¯Îð¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤À¸¤Êý¤òÄó¼¨¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½ÆÃ¤Ë¹âÎð¤Î½÷À¤¬¥É¥é¥Þ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¤¬¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ø¾È»Ò¤ÈÎÜ°á¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ë70Âå¤Î½÷À2¿Í¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤ë¥É¥é¥Þ¤ÏÄÁ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±óÆ£¡§²ÈÂ²¥â¥Î¤òÉÁ¤¤¤¿ºÝ¤Ë¤â¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤¬°ìÏÈ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤éºî¤ê¼ê¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¤È¤·¤Æ¾ï¤Ë¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¹âÎð¼Ô¤Ë¤À¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥É¥é¥Þ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¹âÎð¼Ô¼«¿È¤Ï¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ð¤«¤ê¤¬½Ð¤ë¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤¿¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡£
ÂçÅÄµ®»Ë¡Ê°Ê²¼¡¢ÂçÅÄ¡Ë¡§½¸ÃæÅª¤Ë¹âÎð¼Ô¤òÉÁ¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢µ¯¤³¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¡ÖÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡×¤È¤«¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
±óÆ£¡§»ëÄ°Î¨¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¤â¡¢60Âå°Ê¾å¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬¼ç¤Ë´Ñ¤ë¥É¥é¥Þ¤Ï¶¯¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤«¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤è¤¦¤¼¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ð¤«¤ê¤ò´Ñ¤¿¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡¢¤È¡£Â¾¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ËÂçÅÄ¤µ¤ó¤Î´ë²è¤¬»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡£¡Ö¤³¤Î¼ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡×¤È¡£
¹âÎð¼Ô¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¼Â¤Ï40¡Á60Âå¸þ¤±¡©
--ÂçÅÄ¤µ¤ó¤È±óÆ£¤µ¤ó¤Ï¤ªÆó¿Í¤È¤âÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
±óÆ£¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÂçÅÄ¤µ¤ó¤Ï4·î¤Ë60ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ï2·î¤Ë60ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤³¤Î¼èºà¡ÊFRaUweb¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ë¤ÎÏÃ¤¬Íè¤¿¤È¤¡¢ÂçÅÄ¤µ¤ó¤Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÁêÃÌ¤ò¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¤½¤ÎÆü¡¢ËÍ¡¢ÄêÇ¯¼°¤Ç¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÂçÅÄ¡§¤Þ¤µ¤Ëº£ÆüÄêÇ¯¤Î¼Îá¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
±óÆ£¡§ËÍ¤Ï¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÄ¾Á°¤ËÄêÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¾¯¤·»Å»ö¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È²º¤ä¤«¤ËÊë¤é¤½¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Á°ÊÔ¤Ç¤â¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤¶¥í¥±¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢É÷¿á¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤È²ÆÌÚ¥Þ¥ê¤µ¤ó¤¬¸½¾ì¤ÇËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤Æ¡¢¡Ö60¤¯¤é¤¤¤Ç°à¤ó¤Ç¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£²¶¤â¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¡×¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÂçÅÄ¡§¾å¤ÎÀ¤Âå¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
±óÆ£¡§¤½¤¦¤½¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¾å¤ÎÀ¤Âå¤òÎå¤ß¤Ë²¼¤ÎÀ¤Âå¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿¾å¤ÎÀ¤Âå¤Ï´èÄ¥¤ì¤ë¡£¼Â¤Ï70Âå¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¤Âå¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢°Õ³°¤Ë¤½¤Î²¼¤Î40¡Á60Âå¸þ¤±¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤â»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö½÷À¤ÎÍÞ°µ¤«¤é¤Î²òÊü¡×¤òÉÁ¤³¤¦¤È°Õ¼±¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿
--Êª¸ì¤Ï¡¢É÷¿á¤µ¤óÊ±¤¹¤ë¾È»Ò¤¬ÂçÏÂÅÄ¿Ìé¤µ¤óÊ±¤¹¤ëÉ×¤ÎÍÞ°µ¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤¹¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£½÷À¤¬²ÈÄí¤ÎÃæ¤ÇÍÞ°µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ªÆó¿Í¤ÏÃËÀÂ¦¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
±óÆ£¡§È¯¸À¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¾È»Ò¤ÎÉ×¤ò±é¤¸¤¿ÂçÏÂÅÄ¤µ¤ó¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤Î¤È¤¡Ö½÷À¤«¤é¤Ï¤³¤¦»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ÂçÏÂÅÄ¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¾È»Ò¤ÎÉ×¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ò¤É¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤º±é¤¸¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¡£¤Ç¤â¡¢½÷À¤«¤é¸«¤ë¤È¤³¤ó¤Ê¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤Ë»×¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤È¡£ÃËÀÂ¦¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢ÍÞ°µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¼Ò²ñ¤Î¹½Â¤¾å¡¢½÷À¤¬ÃËÀ¤è¤êÍÞ°µ¤ò´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤âÃËÀ¤â²¿¤é¤«ÍÞ°µ¤µ¤ì¤Æ¤ëµ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éËÜºî¤òºî¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢ÃËÀÂ¦¤ËÈ¿¾Ê¤òÂ¥¤½¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡£
ËÍ¤¬¸¶ºî¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÃ¯¤â¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤ÈÏ°Ï¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÈ¤òÌµ°Õ¼±¤Ëºî¤Ã¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÇË¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤½¤ÎÁªÂò»è¤Ï¼«Ê¬¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë--¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£¤½¤¦¤·¤¿ÏÈ¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂåÉ½¤ò¡¢¾È»Ò¤ÈÎÜ°á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
ÂçÅÄ¡§¾È»Ò¤Ï¥â¥é¥Ï¥éÉ×¤Î¤â¤È¤ÇÍÞ°µ¤µ¤ì¤¿À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤é¾È»Ò¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¼«Ê¬¤òÇû¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤Ï¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤»¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤â¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤¬°æ¾å¹ÓÌî¤µ¤ó¤Î¸¶ºî¾®Àâ¡ÊÆ±¥¿¥¤¥È¥ë¡Ë¤òÆÉ¤ó¤Ç¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ÎÅÀ¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÃË½÷´Ø·¸¤Ê¤¯¶Á¤¯¥Æ¡¼¥Þ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
É×¤«¤éÆ¨¤²¤¿¾È»Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¸«Ä¾¤·¤¿É×ÉØ´Ø·¸
--¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¼«¤é¤òÇû¤ë¤â¤Î¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ëÊª¸ì¤Ï½÷À¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ìÊý¤Ç¸½¼Â¤È¤·¤Æ¡¢¾È»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Äâ¼ç´ØÇò¤ÊÉ×¤Î¤â¤È¤ÇÍÞ°µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ï¹âÎðÀ¤Âå¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤¤¤¸¤ï¤ë¤Ê¼ÁÌä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÀ©ºî¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤ÎÉ×ÉØÀ¸³è¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
±óÆ£¡§¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤Á¤ÎºÊ¤Ï¼ã¤¤º¢¡¢ËÍ¤È¤ÎÀ¸³è¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÉÔËþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«Î©¤·¤Æ²È¤ò½Ð¤Æ¤«¤éÇúÈ¯¤·¤Æ¡¢º£¤ÏËèÆü¤É¤³¤«¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ÇÇúÈ¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
±óÆ£¡§¥É¥é¥ÞÀ©ºî¤Ç²¿Æü¤â²È¤Ëµ¢¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢²È»ö¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ºÊ¤ËÀÕ¤á¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£»×¤¨¤Ð²È»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¸À¤¤Ìõ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢Ã±¿ÈÉëÇ¤¤Î»þ´ü¤Ë¤Ï¤À¤¤¤Ö²È»ö¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬°ì¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤«¤é¡ÖÂçÊÑ¤À¤Ê¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÁ°¤Ï²È»ö¤ò¤ä¤ë¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿Àá¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ëÄøÅÙ»þ´Ö¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤È¤«¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¥¹¥¥ë¤¬¤¢¤ë¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢¼êÅÁ¤Ã¤¿¤éµÕ¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤¶°ì¿ÍÊë¤é¤·¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²¼¼ê¤Ç¤â¡¢¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
ÂçÅÄ¡§²¼¼ê¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ï¤«¤¨¤Ã¤Æ·ù¤¬¤é¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê»×¤¤¡¢ÃËÀ¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
±óÆ£¡§¤½¤¦¤½¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¼ã¤¤º¢¤Ï¡¢ÀöÂõÊª¤Î¾ö¤ßÊý¤È¤«¤Ë¤âºÊ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¾ö¤ßÊý¤ò¤¹¤ë¤È·ù¤¬¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤«¤é30Ç¯¤¯¤é¤¤·Ð¤Ã¤Æ¡¢ºÊ¤â¡Ö¾ö¤ßÊý¤È¤«¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¾ö¤ó¤Ç¤ª¤¤¤Æ¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£
¼ã¤¤º¢¤Ï¤ª»®¤ò´Ö°ã¤Ã¤¿¾ì½ê¤ËÊÖ¤·¤Æ¤¢¤ë¤È¤«¤Ç¥«¥ê¥«¥ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤ÏÅ¬Åö¤ËÊÖ¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬Ä¾¤¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤ª¸ß¤¤Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢ºÊ¤Î¤Û¤¦¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬Çö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤À¤¤¤Ö¼êÅÁ¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
ÄêÇ¯Âà¿¦¸å¤â¸½¾ì¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë
--¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï60ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªÆó¿Í¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡ØÃÄÃÏ¤Î¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤Ï¸µTBS¤ÎÈ¬ÌÚ¹¯É×¤µ¤ó¡Ê74ºÐ¡Ë¤¬´ë²è¤«¤é¼ê³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£ÄêÇ¯Âà¿¦¸å¤Ë¥É¥é¥Þºî¤ê¤ò¤¹¤ëÊý¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
±óÆ£¡§¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ©ºî¸½¾ì¤Ç¤ÏÄêÇ¯Âà¿¦¸å¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬³Î¤«¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£65ºÐ¤Þ¤Ç´ðËÜÅª¤Ë¸ÛÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢60ºÐ²á¤®¤Æ¤â¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤³¤½È¬ÌÚ¤µ¤ó¤È¤«¡¢ËÍ¤é¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ËÌ¾Á°¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÊý¤¬º£¡¢NHK¤Ç¥É¥é¥Þ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¡¢¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÂçÅÄ¡§70Âå¤ÎÉ÷¿á¤µ¤ó¤È²ÆÌÚ¤µ¤ó¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢ËÍ¤é¤â¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤È»×¤¨¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜºî¤ò´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¿¤Á¤Ë¤â¡¢Ç¯Îð¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤Á°¸þ¤¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¡Ö¡ÉÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê´ë²è½ñ¡É¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Â¸½¤·¤¿¡×ÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¾È»Ò¤ÈÎÜ°á¡Ù¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ