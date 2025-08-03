¡Ú¥¼¥í¥ï¥ó¡Û¥Ï¥ä¥Ö¥µ¡¡ÅÄÃæ¾ÅÍ¤È»þ´ÖÀÚ¤ì¥É¥í¡¼¤Ç·è°Õ¡Ö²¶¤Î¤ä¤êÊý¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¿·À¸¥¼¥í¥ï¥ó£³Æü¤Î¿·ÌÚ¾ìÂç²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅÄÃæ¾ÅÍ¤È¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤Î£²ÅÙÌÜ¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ï¡¢£³£°Ê¬»þ´ÖÀÚ¤ì°ú¤Ê¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·èÀï¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢¥¼¥í¥ï¥óÅÁÅý¤Î¥ê¡¼¥°Àï¡Ö²Ðº×¤ê¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤Î£··î£·Æü¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¤À¤Ã¤¿¡££´·î¤ËÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿àÅÁÀâ¤ÎÉÔ»àÄ»á¤¬¼ê¸·¤·¤¯ÃÄÂÎ¤Î¸½¾õ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢Ä¹¤¯¥¼¥í¥ï¥ó¥Þ¥Ã¥È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿ÅÄÃæ¤¬·ãÅÜ¡£¸åÆü¡¢¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤¬È¯¸À¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¿·ÌÚ¾ìÂç²ñ¤Ç¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤òÍ×µá¤·¡¢ÅÄÃæ¤¬ÇÔÀï¤Î¾ì¹ç¤ÏÂàÃÄ¤È¤Ê¤ê¡¢¼«¿È¤¬ÇÔ¤ì¤ì¤Ð¥Þ¥¹¥¯¤òÃ¦¤°¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÎ¾¼Ô¤¬°ÕÃÏ¤ÎÄ¥¤ê¹ç¤¤¤ò¸«¤»¤¿¡£¶õÃæ»¦Ë¡¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤ËÂÐ¤·¡¢ÅÄÃæ¤â¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤äÆ¬ÆÍ¤¤Ê¤É¤ÇÈ¿·â¡£¤É¤Á¤é¤â·è»à¤Î»×¤¤¤Ç¹¶·â¤·¤¿¤¬¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º»î¹ç½ªÎ»¤Î¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤³¤Î£±¤«·î¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤è¡£¤ª¤Þ¤¨¤Ë¸½¼Â¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÀµÌÌ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤ª¤Þ¤¨¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¤òË¾¤Þ¤ì¤Æ¡£¡Ø¥Þ¥¹¥¯¤«¤±¤í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤´¤á¤ó¡£²¶¡¢¤³¤¤¤Ä¤ÎÁÇ´é¤Ê¤ó¤Æ¤³¤ì¤Ã¤Ý¤Ã¤Á¤â¶½Ì£¤Ê¤¤¤Í¤ó¡£¤¢¤ó¤À¤±¥Ç¥«¤¤¤³¤È¸À¤¦¤Æ¡¢²¶¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤¿¤·¤«¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö²¶¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¥¼¥í¥ï¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¡£¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤âÀµÄ¾¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢´ÊÃ±¤Ê»×¤¤¤¸¤ã¤¢¤ì¡ÊÂàÃÄ¡Ë¤Ï¤«¤±¤é¤ì¤ó¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤ª¤Þ¤¨¤¬¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤±¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤¯¤ë¤Ê¤é¡¢²¶¤Ï¤½¤ì¤ò¤«¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Âè£´»î¹ç¤Î¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¥Þ¥ó¥â¥¹º´¡¹ÌÚ¡õµÜËÜÍµ¸þ¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¾¾±Ê½àÌé¤È¼ëºíÍµ´ð¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿¾¾±Ê¤Ï¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¶¤Ï¤³¤ó¤Ê¤¹¤´¤¤»î¹ç¤ò¤¹¤ëÅÄÃæ¤µ¤ó¤È¡¢¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤¬¤¤¤ë¥¼¥í¥ï¥ó¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡£¤â¤·¤³¤Î»î¹ç¤Ç£²¿Í¤È¤â¤ä¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²¶¤¿¤Á¤È£¸·î£³£±Æü¡¢ÈÄ¶¶Âç²ñ¤Ç¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÍ×µá¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÅÄÃæ¤Ï¡Ö²¶¤Ï¤¤¤¤¤è¡£¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤¬¤¨¤¨¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢²¶¤È¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤¬ÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤Þ¤¨¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£
¡¡·ãÆ®¤ò½ª¤¨¤¿¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡ÖÅÄÃæ¾ÅÍ¤È¡¢ÂàÃÄ¤È¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤±¤¿·ë²Ì¤¬£³£°Ê¬¥É¥í¡¼¡£º£Æü²ñ¾ì¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤ÇÂàÃÄ¤â¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ï¤°¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ê¸¶ç¤¢¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡Ã¯¤«¤¤¤¿¤éÅÄÃæ¾ÅÍ¤â¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¶¤é¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ËÍè¤ÆÄ¾ÀÜ¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÇ®ÊÛ¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÅÄÃæ¾ÅÍ¤ËÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥¼¥í¥ï¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÀè¡¢²þ¤á¤Æ²¶¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¥¼¥í¥ï¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÃÄÂÎ¤ÎºÆ¶½¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£