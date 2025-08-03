ウエハースが織りなす上品な味わい！ブルボン「エリーゼ和栗モンブラン味」
ブルボンは、「アルフォート和栗モンブラン味」など秋の味覚を味わえる“芋栗フェア”商品7品を期間限定で2025年8月5日(火)に発売！
ブルボン「エリーゼ和栗モンブラン味」
発売日 ：2025年8月5日(火) 全国発売
販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など
価格 ：オープンプライス
内容量 ：32本(2本×16袋)
賞味期限：12カ月
ブルボンは、「アルフォート和栗モンブラン味」など秋の味覚を味わえる“芋栗フェア”商品7品を期間限定で2025年8月5日(火)に新発売します。
熊本県産和栗や長崎県五島列島で収穫された安納芋をパウダーにして加え、人気のモンブランやスイートポテトのような味わいが楽しめます☆
この時期だけの甘みと香りに包まれた、秋を彩る商品です。
今回は、ブルボン「エリーゼ和栗モンブラン味」を紹介！
ブルボン「エリーゼ和栗モンブラン味」はサクッと軽い歯ざわりのウエハースで、モンブラン仕立てのクリームを包みこんでいます。
和栗のパウダーを使用したクリームと、ウエハースが織りなす上品な味わいを楽しめます。
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