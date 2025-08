◾️TOMORROW X TOGETHER 4thアルバム『The Star Chapter: TOGETHER』

■予約販売開始日時2025年6月26日(木)11:00~■発売日韓国発売日:2025年7月21日(月・祝)日本発売日:2025年7月22日(火)※日本お届け日※発売日は変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。※日本発売日は日本のお客様へのお届け日を基準としております。■『The Star Chapter: TOGETHER』販売形態数:計3形態[Awake Ver.]、[Etched Ver.]、[Starlight Ver.]価格:3,080円(税込) /2,800円(税抜)■『The Star Chapter: TOGETHER (Afterglow Ver.)』販売形態数:計5形態[SOOBIN]、[YEONJUN]、[BEOMGYU]、[TAEHYUN]、[HUENINGKAI]価格:2,200円(税込)■『The Star Chapter: TOGETHER (Mini Book Keyring Ver.)』販売形態数:計4形態[Awake Ver.]、[Etched Ver.]、[Starlight Ver.] 、[Afterglow Ver.]価格:1,980円(税込)■『The Star Chapter: TOGETHER (Star Keyling Ver.)』販売形態数:1形態価格:4,400円(税込)■CDセット販売と購入制限・『The Star Chapter: TOGETHER』3形態([Awake Ver.]、[Etched Ver.]、[Starlight Ver.])セット、もしくは単品(3形態中ランダム1形態)にてご予約いただけます。・『The Star Chapter: TOGETHER (Afterglow Ver.)』5形態セット、もしくは単品(5形態中ランダム1形態) にてご予約いただけます。・『The Star Chapter: TOGETHER (Mini Book Keyring Ver.)』4形態([Awake Ver.]、[Etched Ver.]、[Starlight Ver.]、[Afterglow Ver.])セット、もしくは単品(4形態中ランダム1形態)にてご予約いただけます。・『The Star Chapter: TOGETHER (Star Keyling Ver.)』単品でのご予約のみになります。※いずれも、セット、単品をお一人様1会計につき、それぞれ5点までご購入可能です。■CD購入特典○応募抽選用シリアルナンバーCD1枚ご購入につき「応募抽選用シリアルナンバー」を1つ差し上げます。対象商品(※下記2形態以外は対象外です)・『The Star Chapter: TOGETHER』・『The Star Chapter: TOGETHER (Afterglow Ver.)』※特典は先着です。無くなり次第予告なく配布終了になります。※3形態セット購入の場合は「応募抽選用シリアルナンバー」を3つ、5形態セットの場合は5つ差し上げます。※「TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop」でご購入の方は、Weverse Shopの「シリアルコード受け取りサービス」よりオンラインで指定日時よりシリアルナンバーをご確認いただけます。※賞品の内容、応募詳細は後日発表いたします。※『The Star Chapter: TOGETHER (Mini Book Keyring Ver.)、『The Star Chapter: TOGETHER (Star Keyling Ver.)』は『The Star Chapter: TOGETHER』、『The Star Chapter: TOGETHER (Afterglow Ver.)』で実施している<応募抽選用シリアルナンバー>は対象外になりますのでご注意ください。○ショップ別購入特典『The Star Chapter: TOGETHER』★TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop・3形態セット購入特典 : フォトカード(5枚セット)+団体フォトカード・単品(3形態中ランダム1形態)購入特典 : フォトカード(全5種のうちランダム1種)★UNIVERSAL MUSIC STORE・3形態セット購入特典 : フォトカード(5枚セット)+ホログラム付きステッカー 1枚(ポストカードサイズ)・単品(3形態中ランダム1形態)購入特典 : フォトカード(全5種のうちランダム1種)『The Star Chapter: TOGETHER (Afterglow Ver.)』★TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop・5形態セット購入特典 : フォトカード(5枚セット)・単品(5形態中ランダム1形態)購入特典 : フォトカード(全5種のうちランダム1種)★UNIVERSAL MUSIC STORE・5形態セット購入特典 : フォトカード(5枚セット)・単品(5形態中ランダム1形態)購入特典 :フォトカード(全5種のうちランダム1種)『The Star Chapter: TOGETHER (Mini Book Keyring Ver.)』★TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop・4形態セット購入特典 : フォトカード(5枚セット)+団体フォトカード・単品(4形態中ランダム1形態)購入特典 : フォトカード(全5種のうちランダム1種)★UNIVERSAL MUSIC STORE・4形態セット購入特典 : フォトカード(5枚セット)・単品(4形態中ランダム1形態)購入特典 : フォトカード(全5種のうちランダム1種)『The Star Chapter: TOGETHER (Star Keyling Ver.)』★TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop・単品購入特典 : 団体フォトカード1枚★UNIVERSAL MUSIC STORE・単品購入特典 :団体ステッカー1枚(ポストカードサイズ)※特典は先着です。無くなり次第予告なく配布終了になります。※CDを1枚ずつ単品で購入されてもセット購入特典は付きませんのでご注意ください。※各ショップ毎に、セット購入特典と単品購入特典のフォトカードの絵柄は同一です。※TOMORROW X TOGETHER Weverse ShopとUNIVERSAL MUSIC STOREでは特典の絵柄が異なります。※絵柄は後日発表いたします。○店舗別購入特典TOWER RECORDSとHMVで下記対象商品をいずれか1枚ご購入いただくと各店舗のオリジナル特典を1つ差し上げます。『The Star Chapter: TOGETHER』『The Star Chapter: TOGETHER (Afterglow Ver.)』・TOWER RECORDS:フォトカード1枚(全5種のうちランダム1種)・HMV:フォトカード1枚(全5種のうちランダム1種)※上記2形態の特典は共通です。TOWER RECORDSとHMVの絵柄は異なります。『The Star Chapter: TOGETHER (Mini Book Keyring Ver. )』・TOWER RECORDS:フォトカード1枚(全5種のうちランダム1種)・HMV:フォトカード1枚(全5種のうちランダム1種)※TOWER RECORDSとHMVの絵柄は異なります。『The Star Chapter: TOGETHER (Star Keyling Ver.)』フォトカード:団体1枚※TOWER RECORDSとHMVの絵柄は同一です。※絵柄については後日お知らせいたします■予約サイト『The Star Chapter: TOGETHER』★TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop・3形態セットhttps://go.weverse.io/qt3S/4tsinlim・単品ランダムhttps://go.weverse.io/qt3S/b81s0qoj★UNIVERSAL MUSIC STORE・3形態セットhttps://store-annex.universal-music.co.jp/product/d2ce19477/・単品ランダムhttps://store-annex.universal-music.co.jp/product/hybj2029/『The Star Chapter: TOGETHER (Afterglow Ver.)』★TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop・5形態セットhttps://go.weverse.io/qt3S/t7nhabwf・単品ランダムhttps://go.weverse.io/qt3S/in725pva★UNIVERSAL MUSIC STORE・5形態セットhttps://store-annex.universal-music.co.jp/product/d2ce19478/・単品ランダムhttps://store-annex.universal-music.co.jp/product/hybj2035/『The Star Chapter: TOGETHER (Mini Book Keyring Ver.)』★TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop・4形態セットhttps://go.weverse.io/qt3S/r6y8viel・単品ランダムhttps://go.weverse.io/qt3S/3vjpwmjk★UNIVERSAL MUSIC STORE・4形態セットhttps://store-annex.universal-music.co.jp/product/d2ce19479/・単品ランダムhttps://store-annex.universal-music.co.jp/product/hybj2047/『The Star Chapter: TOGETHER (Star Keyling Ver.)』★TOMORROW X TOGETHER Weverse Shophttps://go.weverse.io/qt3S/gpvllpzw★UNIVERSAL MUSIC STOREhttps://store-annex.universal-music.co.jp/product/hybj2046/★TOWER RECORD(全形態まとめ)【6/26追記】https://tower.jp/article/feature_item/2025/06/26/1001★HMV(全形態まとめ)【6/26追記】https://www.hmv.co.jp/news/article/250624161/■その他注意事項※サイズや構成内容は制作元の事情により事前告知無しに変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。※商品は数に限りがあります。各ストアの上限数に達し次第、販売を終了いたしますが、商品数の追加確保が可能な場合、再販売を行う場合がございます。※商品は2025年7月22日(火)より順次お届け予定です。※本商品は輸入商品です。交通事情や天候状況、遠隔地や離島などお届け場所等により若干遅れが生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。※韓国チャート(ハント[HANTEO]チャート、サークル[CIRCLE]チャート)および日本オリコンランキング、Billboard 【韓国輸入盤に関するご注意】本商品は輸入商品のため、商品(外装ビニール・箱・ケース・封入物など)に、細かい傷・折れ・擦れ・凹み・破れ・汚れ、再生に影響のないディスク盤面の傷・汚れなどが見られる場合がございますが、これらを理由にした商品の返品・交換はお受けいたしかねます。あらかじめご了承ください。【商品のお届けについて】発売元や輸入流通事情および天候など様々な理由で商品のお届けが遅れる場合がございますが、お届けの遅れを理由にしたご注文のキャンセルはお受けいたしかねます。あらかじめご了承ください。※商品の発送は日本国内のみ対応可能です。【注意事項】※ご注文完了後の商品のキャンセル、返品、お支払い方法の変更、商品の変更(数量も含む)は一切お受けできませんので、あらかじめご了承ください。※郵便番号・住所等の誤字脱字が多く見られます。特に、住所は正確にご入力いただき、確認画面にて誤りがないか今一度ご確認ください。ご入力に不備がある場合、ご購入いただけない場合がございますので十分ご注意ください。