ASPが、3日21時より日本武道館での単独公演＜We are in BUDOKAN “The floor is all ours!!” 2024.10.08 at 日本武道館＞のライブ映像をプレミア公開することを発表した。

8月15日(金)には東京・LINE CUBE SHIBUYAで＜Acid Suspicious Parental Tour＞の追加公演を開催するASP。この公演は今年春より活動を休止していたメンバー・ナ前ナ以の正式復帰後、初のライブとなる。

これに先駆けての公開となった武道館ライブ映像は8月14日(木)23時59分までの期間限定公開。ASPにとって初武道館ワンマンとなったライブパフォーマンスをチェックし、15日の公演にも備えてほしい。

＜2025年全国ツアー「Acid Suspicious Parental Tour」追加公演”LINE CUBE SHIBUYA”＞

チケット情報
◯8月15日(金)[東京] LINE CUBE SHIBUYA
一般チケット
【指定席】\7,000-（税込）　

購入リンク：https://w.pia.jp/t/asp/

Major 5th Single「BA-BY」

2025年8月20日(水)発売
ご予約はこちら：https://avex.lnk.to/asp0820pkg

【初回生産限定盤】 SG + Blu-ray(スマプラ対応)＋PHOTOBOOK
●BOX仕様
●52P豪華写真集付属
品番：AVCD-61540X
価格：\11,550(税込) / \10,500(税抜)

[CD]
1.BA-BY
2.Get New ミライ

[Blu-ray]
・2024.08.28 WACK in the U.K. Vol.3 - Live Video
　01. 拝啓 ロックスター様
　02. the MAN CALLiNG
　03. TOXiC iNVASiON
　04. Black Nails
　05. NO REASON
　06. Blueberry Gum
　07. SAKEBE
　08. MAKE A MOVE
　09. Hyper Cracker
　10. M

・2024.11.27 WACK in the U.K. Vol.4 - Live Video
　01. TOXiC iNVASiON
　02. Black Nails
　03. the MAN CALLiNG
　04. ジャ・パ・ニーズガール
　05. Tokyo Sky Blues
　06. Anyway
　07. Hyper Cracker
　08. darma
　09. TOTSUGEKI!!!!!
　10. MAKE A MOVE
　11. 拝啓 ロックスター様

・2025.03.26 WACK in the U.K. Vol.5 - Live Video
　01. Black Nails
　02. MAKE A MOVE
　03. BOLLOCKS
　04. レリゴ
　05. NO COLOR S
　06. NO REASON
　07. Tokyo Sky Blues
　08. PLEASE!!!
　09. Too young to get it, too fast to live.
　10. TOXiC iNVASiON
　11. 拝啓 ロックスター様

・”TOTSUGEKI!!!!!” Music Video
・Behind the Scenes of “TOTSUGEKI!!!!!” Music Video

[PHOTOBOOK]
WACK in the U.K. vol.1-5

【通常盤】SG (スマプラ対応)
品番：AVCD-61541X
価格：\1,155(税込) / \1,050(税抜)

■全国CDショップ特典情報
CDショップ先行特典：告知ポスター(B2)
mu-mo shopオリジナル特典：プリントチェキ（全10種）

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