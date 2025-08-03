ASP、新体制での大舞台前に武道館ワンマンライブ映像を期間限定公開
ASPが、3日21時より日本武道館での単独公演＜We are in BUDOKAN “The floor is all ours!!” 2024.10.08 at 日本武道館＞のライブ映像をプレミア公開することを発表した。
8月15日(金)には東京・LINE CUBE SHIBUYAで＜Acid Suspicious Parental Tour＞の追加公演を開催するASP。この公演は今年春より活動を休止していたメンバー・ナ前ナ以の正式復帰後、初のライブとなる。
これに先駆けての公開となった武道館ライブ映像は8月14日(木)23時59分までの期間限定公開。ASPにとって初武道館ワンマンとなったライブパフォーマンスをチェックし、15日の公演にも備えてほしい。
＜2025年全国ツアー「Acid Suspicious Parental Tour」追加公演”LINE CUBE SHIBUYA”＞
チケット情報
◯8月15日(金)[東京] LINE CUBE SHIBUYA
一般チケット
【指定席】\7,000-（税込）
購入リンク：https://w.pia.jp/t/asp/
Major 5th Single「BA-BY」
2025年8月20日(水)発売
ご予約はこちら：https://avex.lnk.to/asp0820pkg
【初回生産限定盤】 SG + Blu-ray(スマプラ対応)＋PHOTOBOOK
●BOX仕様
●52P豪華写真集付属
品番：AVCD-61540X
価格：\11,550(税込) / \10,500(税抜)
[CD]
1.BA-BY
2.Get New ミライ
[Blu-ray]
・2024.08.28 WACK in the U.K. Vol.3 - Live Video
01. 拝啓 ロックスター様
02. the MAN CALLiNG
03. TOXiC iNVASiON
04. Black Nails
05. NO REASON
06. Blueberry Gum
07. SAKEBE
08. MAKE A MOVE
09. Hyper Cracker
10. M
・2024.11.27 WACK in the U.K. Vol.4 - Live Video
01. TOXiC iNVASiON
02. Black Nails
03. the MAN CALLiNG
04. ジャ・パ・ニーズガール
05. Tokyo Sky Blues
06. Anyway
07. Hyper Cracker
08. darma
09. TOTSUGEKI!!!!!
10. MAKE A MOVE
11. 拝啓 ロックスター様
・2025.03.26 WACK in the U.K. Vol.5 - Live Video
01. Black Nails
02. MAKE A MOVE
03. BOLLOCKS
04. レリゴ
05. NO COLOR S
06. NO REASON
07. Tokyo Sky Blues
08. PLEASE!!!
09. Too young to get it, too fast to live.
10. TOXiC iNVASiON
11. 拝啓 ロックスター様
・”TOTSUGEKI!!!!!” Music Video
・Behind the Scenes of “TOTSUGEKI!!!!!” Music Video
[PHOTOBOOK]
WACK in the U.K. vol.1-5
【通常盤】SG (スマプラ対応)
品番：AVCD-61541X
価格：\1,155(税込) / \1,050(税抜)
■全国CDショップ特典情報
CDショップ先行特典：告知ポスター(B2)
mu-mo shopオリジナル特典：プリントチェキ（全10種）
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