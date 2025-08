2025年8月20日(水)発売

ご予約はこちら:https://avex.lnk.to/asp0820pkg

【初回生産限定盤】 SG + Blu-ray(スマプラ対応)+PHOTOBOOK

●BOX仕様

●52P豪華写真集付属

品番:AVCD-61540X

価格:\11,550(税込) / \10,500(税抜)

[CD]

1.BA-BY

2.Get New ミライ

[Blu-ray]

・2024.08.28 WACK in the U.K. Vol.3 - Live Video

01. 拝啓 ロックスター様

02. the MAN CALLiNG

03. TOXiC iNVASiON

04. Black Nails

05. NO REASON

06. Blueberry Gum

07. SAKEBE

08. MAKE A MOVE

09. Hyper Cracker

10. M

・2024.11.27 WACK in the U.K. Vol.4 - Live Video

01. TOXiC iNVASiON

02. Black Nails

03. the MAN CALLiNG

04. ジャ・パ・ニーズガール

05. Tokyo Sky Blues

06. Anyway

07. Hyper Cracker

08. darma

09. TOTSUGEKI!!!!!

10. MAKE A MOVE

11. 拝啓 ロックスター様

・2025.03.26 WACK in the U.K. Vol.5 - Live Video

01. Black Nails

02. MAKE A MOVE

03. BOLLOCKS

04. レリゴ

05. NO COLOR S

06. NO REASON

07. Tokyo Sky Blues

08. PLEASE!!!

09. Too young to get it, too fast to live.

10. TOXiC iNVASiON

11. 拝啓 ロックスター様

・”TOTSUGEKI!!!!!” Music Video

・Behind the Scenes of “TOTSUGEKI!!!!!” Music Video

[PHOTOBOOK]

WACK in the U.K. vol.1-5

【通常盤】SG (スマプラ対応)

品番:AVCD-61541X

価格:\1,155(税込) / \1,050(税抜)

■全国CDショップ特典情報

CDショップ先行特典:告知ポスター(B2)

mu-mo shopオリジナル特典:プリントチェキ(全10種)