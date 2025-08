【30MS SIS-V00 ライディラ[カラーA]】 8月8日 発売予定 価格:3,300円

「30MS SIS-V00 ライディラ[カラーA]」

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MS SIS-V00 ライディラ[カラーA]」のパッケージ画像を公開している。発売は8月8日を予定しており、価格は3,300円。

今回「30MS」の公式Xアカウント「30 MINUTES SISTERS 公式SNS」にて本製品のパッケージ画像を初公開しているほか、同日発売の「30MS 如月千早 (20th Anniv. YOU AND アイ!)」と「30MS オプションヘアスタイルパーツVol.12」の全4種類のパッケージも公開している。

「30MS 如月千早 (20th Anniv. YOU AND アイ!)」

「30MS オプションヘアスタイルパーツVol.12 全4種 ストレートヘア1[ネイビー1]」

「30MS オプションヘアスタイルパーツVol.12 全4種 ミディアムヘア6[パープル2]」

「30MS オプションヘアスタイルパーツVol.12 全4種 ツインテ―ル9[ブラウン5]」

「30MS オプションヘアスタイルパーツVol.12 全4種 ミディアムヘア2[イエロー4]」

(C)BANDAI SPIRITS 2021

THE IDOLM@STER (TM) & (C) Bandai Namco Entertainment Inc. (C)BANDAI SPIRITS 2021