¥°¥é¥Ó¥¢Îò14Ç¯ÌÜ¤Î½÷Í¥¡¦±ÊÈø¤Þ¤ê¤ä¤Î¡í´ÓÏ½¥°¥é¥Ó¥¢¡í¤ÏÍ×ÃíÌÜ¡ª¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æà¤³¤ì¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¤ó¤Àá¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿±ÊÈø¤Þ¤ê¤ä
±ÊÈø¤Þ¤ê¤ä¤¬8·î4Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤33¡¦34¹çÊ»¹æ¡Ù¤ËÌó5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹ßÎ×¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¥°¥é¤Ñ¤é¤Ã¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÀèÇÚ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÆ²¡¹¤¿¤ëÂ¸ºß´¶¤òÊü¤ÄÈà½÷¤¬¡¢º£²ó¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¥¢¥¸¥¢¥ó¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¤Î¿¿¹üÄº¡½¡½¡£¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢±ð¤ä¤«¤Ê½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤ÆÌ¥¤»¤ë¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£¹¥¤¤Ê¿Í¤Î²È¤ËÇ¦¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤Ë¤ª¤¤¤ò......
¡½¡½½µ¥×¥ì¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¤«¤Ê¤êµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡£
±ÊÈø¡¡²¿Ç¯¤Ö¤ê¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î»£±Æ¤Ï¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤¬»£±Æ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿²»³Ú¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ÈÂç¤¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤Æ¤â¤¹¤Æ¤¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤Ç¤¹¤ó¤Ê¤ê»£±Æ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¡¢»£±Æ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÈÆÃ¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
±ÊÈø¡¡¤Ï¤¤¡£¹¥¤¤Ê¿Í¤Î²È¤ËÇ¦¤Ó¹þ¤ó¤À½÷À¤¬¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¤Ë¤ª¤¤¤òÓÌ¤¤¤ÇÌÑÁÛ¤¹¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¾¯¤·¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¾¯¤·ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿°áÁõ¤Ï¤¢¤ë¡©
±ÊÈø¡¡ºÇ½é¤ËÃå¤¿ÀÖ¤¤¥¢¥¸¥¢¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥É¥ì¥¹¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¡ÖÇã¤¤¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Û¤Éµ¤¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»£±Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©
±ÊÈø¡¡ºÇ½é¤Î¤Û¤¦¤Ï¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤«¤é¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤Ê¤É¤Î»Ø¼¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¡Ö¼«Í³¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£»ä¤ÎÎÉ¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤â»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¶á¤Ï¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£
±ÊÈø¡¡¤Ï¤¤¡£¡Ø¥°¥é¤Ñ¤é¤Ã¡ª¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤È¤¤¤¦¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎÀ¤³¦¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤ÎÉÁ¼Ì¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ÎÎ¢Â¦¤ÎÉÁ¤Êý¤È¤«¤â¤¹¤´¤¯¥ê¥¢¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¼ê¥Ö¥é¤Î»£±Æ¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¸½¾ì¤ÎÃËÀ¿Ø¤ÏÁ´°÷¸å¤í¤ò¸þ¤¯¡¢¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÌòÊÁ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸½¾ì¤âÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Þ¤ê¤ä¤Á¤ã¤ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢Îò¤Ã¤Æ¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡©
±ÊÈø¡¡18ºÐ¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦14Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¶Ã¤¯¤Û¤ÉÄ¹¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Ç¤â¥°¥é¥Ó¥¢¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ê»Å»ö¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡Ø¥°¥é¤Ñ¤é¤Ã¡ª¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿¤È¤¤â¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¤¹¤°¤Ë°ú¤¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼ÂºÝ¤Ë¤Þ¤ê¤ä¤Á¤ã¤ó¼«¿È¤âº£¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£
±ÊÈø¡¡¤Ï¤¤¡£ºòÇ¯9·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡Ö¤«¤×♡¤Á¤å¡¼¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¡¢¿·ÂÎÀ©¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢2¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£¸å¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡ÖSHAKEBE¡Ê¶«¤Ù¡Ë¡×¤È¡ÖSLLOW¡Ê¥¹¥í¡¼¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ç³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡©
±ÊÈø¡¡SHAKEBE¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤Î¶¯¤¤¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È´ó¤ê¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SLLOW¤Ï¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢·÷¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Þ¤ê¤ä¤Á¤ã¤ó¼«¿È¤âÀÎ¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ï¤±¤À¤±¤É¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤É¤¦¡©
±ÊÈø¡¡ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¯¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÜÉ¸¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢»ä¤¬°ìÈÖ¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¤Ã¤ÆÌÂ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤¬»ä¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Ï¡Ö¤³¤Î¥³¤¿¤ÁÁ´°÷¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºî»ì¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡©
±ÊÈø¡¡¤Ï¤¤¡£¤Û¤«¤Ë°áÁõÁª¤Ó¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡©
±ÊÈø¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÂ³¤±¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤«¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤â¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¶á¡¢¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
±ÊÈø¡¡¥«¥á¥é¤Ç¤¹¤Í¡£ÀèÆü¥ê¥³¡¼¤ÎGR·£ø¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢¸¤¤ä·Ê¿§¡¢Í§Ã£¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò»£¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢¿Í¤ò»£¤ë¤³¤È¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»£±Æ¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤ËÆÉ¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£
±ÊÈø¡¡»ä¤Îµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿Àß³ÚÏÂÂå¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿YOSHi.T
¡ü±ÊÈø¤Þ¤ê¤ä¡¡
1994Ç¯3·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹159cm¡¡·ì±Õ·¿¡áO·¿¡¡
¡û¡ÖAKB48¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï½÷Í¥¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£ÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥°¥é¤Ñ¤é¤Ã¡ª¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¢Ëè½µÆüÍË24¡§10¡Á¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¡£ºÇ¿·¼Ì¿¿½¸¡Ø¤Þ¤ê¤ä¤®¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤«¤×♡¤Á¤å¡¼¤ë¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¸ø¼°X¡Ú@mariyagiii310¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@mariyagi_san¡Û¡¡
¸ø¼°TikTok¡Ú@mariyanagao_official¡Û¡¡
¸ø¼°YouTube¡Ø¤Þ¤ê¤ä¤®¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ê²¾¡Ë¡Ù¡¡
¼èºà¡¦Ê¸¡¿À¾»³ËãÈþ¡¡»£±Æ¡¿¥Æ¥£¥à¡¦¥®¥ã¥í