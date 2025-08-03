ExWHYZが、8月2日にLINE CUBE SHIBUYAにてワンマン公演＜ExWHYZ 3rd Anniversary Special Live ‘Our Step→Future＞を開催した。

◆ライブ写真

同公演は、グループ結成3周年を記念したワンマンでは初となるホール公演で、チケットは一般券売前にソールドアウト。歴代のライブ衣装が展示され、会場は2000人のマスター(ファンの総称)が埋め尽くした。

ライブは、同公演の映像演出を担当する映像作家の大喜多正毅が手がけるオープニング映像が大型のLEDに映し出され、2022年6月2日、同じLINECUBEで行われた前身グループEMPiREの解散からExWHYZの結成を振り返り、7月30日にリリースされた1stシングル「iD」収録曲の「イマジン」よりスタート。

続いて、LEDに映し出された時計が2022年11月2日を指し、同日にリリースされた1stアルバム「xYZ」ゾーンへ。「Obsession」「You & Me」などライブでの人気曲を披露。さらに時計は2023年4月19日を指し、続いては2ndアルバム「xANADU」ゾーンへ。グループのアンセムとも言える「BLAZE」「ANSWER」、更にyahyelの篠田ミルがこの日の為に特別にストリングスアレンジを施した「Everything」などを披露した。

その後、「イマジン」をテーマにした映像を挟み、サプライズでメンバーごとにデザインが異なる2体目の衣装で登場。大きな歓声が起こる中、ライブのキラーチューン「NOT SORRY」「Unknown Sense」を立て続けに披露、このゾーンはEP「HOW HIGH?」「Sweet & Sour」、企画アルバム『Dress to Kill』のゾーン。「Fleeting」「ドラマ」などエモーショナルな楽曲と共にマスターによるシンガロングを巻き起こした「Our Song」などが披露された。

本編最後は、再び時計の針が遡り「2022年8月18日」、ExWHYZ始まりの曲である大沢伸一プロデュース「Wanna Dance」をパフォーマンスし、MCなしで本編は終了。

アンコールではMCで1人1人、3年間の感謝を述べ未来への飛躍を宣言し、1stシングル「iD」の表題曲「iD」をパフォーマンスし、続けてマスターの想い出の写真を募集し、LEDに写し出し「STAY WITH Me」を披露。シンガロングに加え、銀テープも噴射されExWHYZの3周年記念ワンマンは大きな感動に包まれ幕を閉じた。

ExWHYZは、9月より全国15都市で＜ExWHYZ TOUR 2025 ‘Wide Open’＞を開催する。

セットリスト＜ExWHYZ 3rd Anniversary Special Live ‘Our Step→Future＞

[Opening Movie]

01_イマジン

02_xYZ

03_D.Y.D

04_Obsession

05_You & Me

06_WEEKEND

07_Universe

08_xANADU

09_BLAZE

10_ANSWER

11_Des Speeching

12_メトロノーム

13_FIRST STEP

14_Everything [Strings Ver by Miru Shinoda(yahyel)]

[Interlude Movie]

15_NOT SORRY

16_Unknown Sense

17_フラチナサマー

18_Fleeting

19_Sweet & Sour

20_教えない

21_Shall We

22_ドラマ

23_Our Song

24_Wanna Dance [Encore]

MC

25_iD

26_STAY WITH Me SETLISTプレイリスト

https://lnk.to/ExWHYZ_pl

■＜ExWHYZ TOUR 2025 ‘Wide Open’＞ 2025年

09.20（土）桜坂セントラル[沖縄] ※FC限定イベント実施予定

詳細は後日発表

09.21（日）桜坂セントラル[沖縄]

OPEN 16:15 / START 17:00

09.27（土）横浜BAY HALL[神奈川]

OPEN 16:00 / START 17:00

10.04（土）神戸Harbor Studio[兵庫]

OPEN 16:00 / START 17:00

10.05（日）岡山YEBIS YA PRO[岡山]

OPEN 16:00 / START 17:00

10.10（金）名古屋CLUB QUATTRO[愛知]

OPEN 18:00 / START 19:00

10.11（土）LiveHouse浜松窓枠[静岡]

OPEN 16:15 / START 17:00

10.13（月・祝）高松MONSTER[香川]

OPEN 16:15 / START 17:00

10.24(金) 仙台Rensa[宮城]

OPEN 18:00 / START 19:00

10.31（金）福岡DRUM Be-1[福岡]

OPEN 18:15 / 19:00

11.15（土）札幌PANNY LANE24[北海道]

OPEN 16:00 / START 17:00

11.23(日) HEAVEN’S ROCK宇都宮 VJ-2[栃木]

OPEN 16:15 / START 17:00

11.24（月・祝）HEAVEN’S ROCKさいたま新都心 VJ-3[埼玉]

OPEN 16:15 / START 17:00

11.29（土）長野CLUB JUNK BOX[長野]

OPEN 16:15 / 17:00

11.30（日）金沢REDSUN[石川]

OPEN 17:15 / START 18:00

12.20（土）GORILLA HALL OSAKA[大阪]

OPEN 16:00 / START 17:00

詳細：https://www.exwhyz.jp/news/detail/51551

◾️1stシングル「iD」

2025年7月30日（水）CDリリース

予約：https://lnk.to/ExWHYZ_iD_ec

「iD」配信：https://lnk.to/ExWHYZ_iD

「イマジン」配信：lnk.to/ExWHYZ_imagine ○初回生産限定盤

・CD+Blu-ray+PHOTOBOOK

￥10,000（税込）品番：UPCH-89606 ○DVD盤[CD+DVD]

￥5,000（税込）品番：UPCH-89607 ○通常盤[CD]

￥1,500（税込）品番：UPCH-80624 ◆CD収録内容

全形態共通：「iD」「SHOWTIME」含む全4曲収録予定 ◆Blu-ray収録内容（初回生産限定盤）

_Live Movie

ExWHYZ YouTube Live

2024.11.19 WOMB LIVE xANADU

BLAZE

NOT SORRY

Obsession

Unknown Sense

メトロノーム

Sweet & Sour

Shall We

You & Me

ANSWER

STAY WITH Me ExWHYZ TOUR 2024 ‘HOPE’

2024.12.27 Zepp DiverCity [Tokyo] Dresscode

NIGHT COASTER

Obsession

There’s no limits

NOT SORRY

FIRST STEP

xANADU

BLAZE

メトロノーム

教えない

ANSWER [Seiho Remix]

Our Song

Unknown Sense

Walk this way

Sweet & Sour

You & Me

Everything

STAY WITH Me

Shall We

present [ExWHYZ Ver.]

ドラマ

SHOW TIME 初回生産限定盤のみメンバー副音声収録 Bonus Contents

教えない [for ‘HOPE’]

Thema of ‘HOPE’ ◆DVD収録内容（DVD盤）

_Live Movie

ExWHYZ TOUR 2024 ‘HOPE’

2024.12.27 Zepp DiverCity [Tokyo] Dresscode

NIGHT COASTER

Obsession

There’s no limits

NOT SORRY

FIRST STEP

xANADU

BLAZE

メトロノーム

教えない

ANSWER [Seiho Remix]

Our Song

Unknown Sense

Walk this way

Sweet & Sour

You & Me

Everything

STAY WITH Me

Shall We

present [ExWHYZ Ver.]

ドラマ

SHOW TIME