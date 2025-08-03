ExWHYZが、タイムリープをテーマにした3周年記念公演盛況。未来への飛躍を宣言
ExWHYZが、8月2日にLINE CUBE SHIBUYAにてワンマン公演＜ExWHYZ 3rd Anniversary Special Live ‘Our Step→Future＞を開催した。
同公演は、グループ結成3周年を記念したワンマンでは初となるホール公演で、チケットは一般券売前にソールドアウト。歴代のライブ衣装が展示され、会場は2000人のマスター(ファンの総称)が埋め尽くした。
ライブは、同公演の映像演出を担当する映像作家の大喜多正毅が手がけるオープニング映像が大型のLEDに映し出され、2022年6月2日、同じLINECUBEで行われた前身グループEMPiREの解散からExWHYZの結成を振り返り、7月30日にリリースされた1stシングル「iD」収録曲の「イマジン」よりスタート。
続いて、LEDに映し出された時計が2022年11月2日を指し、同日にリリースされた1stアルバム「xYZ」ゾーンへ。「Obsession」「You & Me」などライブでの人気曲を披露。さらに時計は2023年4月19日を指し、続いては2ndアルバム「xANADU」ゾーンへ。グループのアンセムとも言える「BLAZE」「ANSWER」、更にyahyelの篠田ミルがこの日の為に特別にストリングスアレンジを施した「Everything」などを披露した。
その後、「イマジン」をテーマにした映像を挟み、サプライズでメンバーごとにデザインが異なる2体目の衣装で登場。大きな歓声が起こる中、ライブのキラーチューン「NOT SORRY」「Unknown Sense」を立て続けに披露、このゾーンはEP「HOW HIGH?」「Sweet & Sour」、企画アルバム『Dress to Kill』のゾーン。「Fleeting」「ドラマ」などエモーショナルな楽曲と共にマスターによるシンガロングを巻き起こした「Our Song」などが披露された。
本編最後は、再び時計の針が遡り「2022年8月18日」、ExWHYZ始まりの曲である大沢伸一プロデュース「Wanna Dance」をパフォーマンスし、MCなしで本編は終了。
アンコールではMCで1人1人、3年間の感謝を述べ未来への飛躍を宣言し、1stシングル「iD」の表題曲「iD」をパフォーマンスし、続けてマスターの想い出の写真を募集し、LEDに写し出し「STAY WITH Me」を披露。シンガロングに加え、銀テープも噴射されExWHYZの3周年記念ワンマンは大きな感動に包まれ幕を閉じた。
ExWHYZは、9月より全国15都市で＜ExWHYZ TOUR 2025 ‘Wide Open’＞を開催する。
セットリスト＜ExWHYZ 3rd Anniversary Special Live ‘Our Step→Future＞
[Opening Movie]
01_イマジン
02_xYZ
03_D.Y.D
04_Obsession
05_You & Me
06_WEEKEND
07_Universe
08_xANADU
09_BLAZE
10_ANSWER
11_Des Speeching
12_メトロノーム
13_FIRST STEP
14_Everything [Strings Ver by Miru Shinoda(yahyel)]
[Interlude Movie]
15_NOT SORRY
16_Unknown Sense
17_フラチナサマー
18_Fleeting
19_Sweet & Sour
20_教えない
21_Shall We
22_ドラマ
23_Our Song
24_Wanna Dance
[Encore]
MC
25_iD
26_STAY WITH Me
SETLISTプレイリスト
https://lnk.to/ExWHYZ_pl
■＜ExWHYZ TOUR 2025 ‘Wide Open’＞
2025年
09.20（土）桜坂セントラル[沖縄] ※FC限定イベント実施予定
詳細は後日発表
09.21（日）桜坂セントラル[沖縄]
OPEN 16:15 / START 17:00
09.27（土）横浜BAY HALL[神奈川]
OPEN 16:00 / START 17:00
10.04（土）神戸Harbor Studio[兵庫]
OPEN 16:00 / START 17:00
10.05（日）岡山YEBIS YA PRO[岡山]
OPEN 16:00 / START 17:00
10.10（金）名古屋CLUB QUATTRO[愛知]
OPEN 18:00 / START 19:00
10.11（土）LiveHouse浜松窓枠[静岡]
OPEN 16:15 / START 17:00
10.13（月・祝）高松MONSTER[香川]
OPEN 16:15 / START 17:00
10.24(金) 仙台Rensa[宮城]
OPEN 18:00 / START 19:00
10.31（金）福岡DRUM Be-1[福岡]
OPEN 18:15 / 19:00
11.15（土）札幌PANNY LANE24[北海道]
OPEN 16:00 / START 17:00
11.23(日) HEAVEN’S ROCK宇都宮 VJ-2[栃木]
OPEN 16:15 / START 17:00
11.24（月・祝）HEAVEN’S ROCKさいたま新都心 VJ-3[埼玉]
OPEN 16:15 / START 17:00
11.29（土）長野CLUB JUNK BOX[長野]
OPEN 16:15 / 17:00
11.30（日）金沢REDSUN[石川]
OPEN 17:15 / START 18:00
12.20（土）GORILLA HALL OSAKA[大阪]
OPEN 16:00 / START 17:00
詳細：https://www.exwhyz.jp/news/detail/51551
◾️1stシングル「iD」
2025年7月30日（水）CDリリース
予約：https://lnk.to/ExWHYZ_iD_ec
「iD」配信：https://lnk.to/ExWHYZ_iD
「イマジン」配信：lnk.to/ExWHYZ_imagine
○初回生産限定盤
・CD+Blu-ray+PHOTOBOOK
￥10,000（税込）品番：UPCH-89606
○DVD盤[CD+DVD]
￥5,000（税込）品番：UPCH-89607
○通常盤[CD]
￥1,500（税込）品番：UPCH-80624
◆CD収録内容
全形態共通：「iD」「SHOWTIME」含む全4曲収録予定
◆Blu-ray収録内容（初回生産限定盤）
_Live Movie
ExWHYZ YouTube Live
2024.11.19 WOMB LIVE
xANADU
BLAZE
NOT SORRY
Obsession
Unknown Sense
メトロノーム
Sweet & Sour
Shall We
You & Me
ANSWER
STAY WITH Me
ExWHYZ TOUR 2024 ‘HOPE’
2024.12.27 Zepp DiverCity [Tokyo]
Dresscode
NIGHT COASTER
Obsession
There’s no limits
NOT SORRY
FIRST STEP
xANADU
BLAZE
メトロノーム
教えない
ANSWER [Seiho Remix]
Our Song
Unknown Sense
Walk this way
Sweet & Sour
You & Me
Everything
STAY WITH Me
Shall We
present [ExWHYZ Ver.]
ドラマ
SHOW TIME
初回生産限定盤のみメンバー副音声収録
Bonus Contents
教えない [for ‘HOPE’]
Thema of ‘HOPE’
◆DVD収録内容（DVD盤）
_Live Movie
ExWHYZ TOUR 2024 ‘HOPE’
2024.12.27 Zepp DiverCity [Tokyo]
Dresscode
NIGHT COASTER
Obsession
There’s no limits
NOT SORRY
FIRST STEP
xANADU
BLAZE
メトロノーム
教えない
ANSWER [Seiho Remix]
Our Song
Unknown Sense
Walk this way
Sweet & Sour
You & Me
Everything
STAY WITH Me
Shall We
present [ExWHYZ Ver.]
ドラマ
SHOW TIME
関連リンク
◆ExWHYZ オフィシャルサイト
◆ExWHYZ オフィシャルX
◆ExWHYZ オフィシャルInstagram
◆ExWHYZ オフィシャルYouTubeチャンネル
◆ExWHYZ オフィシャルTikTok