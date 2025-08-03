ºß´ÚÊÆ·³¤ÎÌò³äÊÑ²½¡Ö°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀÁµá½ñ¡×º¹¤·½Ð¤·¤¿ÊÆ¹ñ¡Ê£±¡Ë
¡þ´ÚÊÆ³°Áê¤¬½é¤á¤Æ²ñÃÌ
Àè·î£³£±Æü¡¢ÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÀ¯¸¢È¯Â¸å½é¤á¤Æ¤Î´ÚÊÆ³°Áê²ñÃÌ¤¬³«¤«¤ì¤¿Ãæ¤Ç´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¹â°ÌÅö¶É¼Ô¤¬½é¤á¤Æ¡Öºß´ÚÊÆ·³¤ÎÌò³ä¡¦À³Ê¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤È´ØÏ¢¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤¬³¤³°ÃóÎ±ÊÆ·³¤ÎÌò³ä¤Èµ¬ÌÏÄ´À°¤ò¼¨º¶¤·¤Ê¤¬¤é½ñ¤Â³¤±¤Æ¤¤¿³µÇ°¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆ±ÌÁ¤Î¸½Âå²½¡×¤âº£²ó¤Î³°Áê²ñÃÌ¤ÇÀµ¼°¤ËÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¶á¤¯³«¤«¤ì¤ëÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤È¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤âµÄÂê¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¤¡£
´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¹â°Ì´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Î´Ú¹ñÂç»È´Û¤ÇÆÃÇÉ°÷¤é¤È²ñ¤¤¡¢¡Öºß´ÚÊÆ·³¤ÎÌò³ä¤ÈÀ³Ê¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤Î¤¿¤áÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤¨¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¡£¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¹ñºÝ¾ðÀªÊÑ²½¡¢µ»½ÑÊÑ²½¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÉâ¾å¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÃæ¹ñ¤ÎÀïÎ¬ÅªÌò³ä¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤«¤ËÂÐ¤¹¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ïº£¸åºß´ÚÊÆ·³¤ÎÌò³ä¤¬ËÌÄ«Á¯¤Î³Ë¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë¶¼°Ò¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òÄ¶¤¨Ãæ¹ñ¸£À©¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸«Êý¤È¤â¹çÃ×¤¹¤ëÈ¯¸À¤À¡£¤¿¤ÀÈà¤Ïºß´ÚÊÆ·³½Ì¾®¤Ê¤É¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤«¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ö¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¶ñÂÎÅª¤Ê¤â¤Î¤òÍý²ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÊÆ¹ñ¤¬¤Ê¤¼¤½¤¦¤Ê¤Î¤«Íý²ò¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¹â°Ì´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ëºß´ÚÊÆ·³¤ÎÌò³äÊÑ²½¤Î²ÄÇ½À¤òÄ¾ÀÜ¼è¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï°ÛÎã¤À¡£³°¸òÉô¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó£Ä£Ã¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿³°¸òÉô¤Îìä¸²¡Ê¥Á¥ç¡¦¥Ò¥ç¥ó¡ËÄ¹´±¤È¥ë¥Ó¥ªÊÆ¹ñÌ³Ä¹´±¤È¤Î²ñÃÌ¸å¤ËÊóÆ»»ñÎÁ¤Ç¡ÖÎ¾Ä¹´±¤ÏÊÑ²½¤¹¤ë°èÆâ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤È·ÐºÑ´Ä¶¤ÎÃæ¤ÇÆ±ÌÁ¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·ÀïÎ¬Åª½ÅÍ×À¤â¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ëÊý¸þ¤ÇÆ±ÌÁ¤ò¸½Âå²½¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¡ÖÆ±ÌÁ¤Î¸½Âå²½¡×¤¬³°¸òÅö¶É´Ö¤Î¸ø¼°¤ÎµÄÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
Æ±ÌÁ¸½Âå²½¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬ÂÐÃæ¸£À©¤Ë¸þ¤±¤¿ºß´ÚÊÆ·³¤ÎÌò³ä¤Èµ¬ÌÏ¤ÎÄ´À°¤ÎÉ¬Í×À¤Ê¤É¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÀïÎ¬Åª½ÀÆðÀ¡×¤Î³µÇ°¤òÀâÌÀ¤¹¤ë»þ¤Ë»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿ÍÑ¸ì¤À¡£
¡þ¹ñËÉ¤ËÂ³¤³°¸ò¤â¡ÖÆ±ÌÁ¸½Âå²½¡×¤Ë¸ÀµÚ¡Ä£²¥×¥é¥¹£²¸ò¾Ä²ÃÂ®¤¹¤ë¤«
ÊÆ¹ñ¤¬Åê¤¸¤ëÈñÍÑ¤Ï¸º¤é¤·¤ÆÆ±ÌÁ¤ÎÉéÃ´¤òÁý¤ä¤·Ãæ¹ñ¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë°µÇ÷¤¹¤ë¤Î¤¬³Ë¿´¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¤³¤ì¤òÄóµ¯¤·¤Æ¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç´Ú¹ñ¤ÏÀ¯ÉÜ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¸ÀµÚ¤òÈò¤±¤Æ¤¤¿¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¡ÖÌ¤Íè·¿Êñ³çÅªÀïÎ¬Æ±ÌÁ¡×¤È¤¤¤¦ÍÑ¸ì¤ËÊÑ¤¨¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÍ×µá¤ò´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´Þ°Õ¤¬ÆâÊñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬À¯ÉÜ¹â°Ì´Ø·¸¼Ô¤¬ºß´ÚÊÆ·³¤ÎÌò³äÊÑ²½¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢³°¸òÉô¤âÆ±ÌÁ¸½Âå²½¤ò¸ø¼°¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Þ¤äÎ¾¹ñ¤Î¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î´ØÏ¢µÄÏÀ¤¬¸ø¼°²½¤¹¤ë¤Û¤É»ÏÆ°¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤È¤â¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¡£