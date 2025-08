Image:Amazon.co.jp

7月24日に発売したCMF by Nothingのスマートウォッチ「CMF Watch 3 Pro」は、前モデル「CMF by Nothing Watch Pro 2」からあらゆる機能がグレードアップしています。

なかでもヘルスケアについては、より強力にサポートしてくれる存在になったことがわかりますよ。

順当進化した「Watch 3 Pro」

CMF by Nothingのアイテムといえば、「2024年度グッドデザイン賞」を受賞するなど洗練されたビジュアルが目を引きます。

この「CMF Watch 3 Pro」も120種類の動く文字盤に加え、AIがスタイルや気分に合わせて自動でフェイスを提案していて、おしゃれ使いができるスマートウォッチ。

しかも賢さも兼ね備えていて…ということで、新搭載と強化された機能を見ていきましょう!

【「Watch 3 Pro」 から新搭載・強化された機能】 .妊スプレイの拡大・高輝度化:1.43インチのAMOLEDディスプレイ(前モデルは 1.32インチ AMOLED )/60fpsのリフレッシュレートで鮮明かつスムーズな反応 ▲丱奪謄蝓疾能の向上:350 mAhバッテリー搭載で通常使用時最大13日間(前モデルは11日) デュアルバンドGPS搭載: L1とL5信号対応で屋外アクティビティでも測位が高速化しルートのトラッキングがより安定 ChatGPTの標準搭載と音声録音+自動テキスト変換:最新のChatGPTを統合し質問やスケジュール管理を音声で操作可能/録音と自動テキスト変換機能も備え会議メモやアイデア記録 ※Nothing OSのみ対応 Bluetooth通話機能:2マイク+ノイズキャンセリング搭載 Ψ鮃管理フル機能搭載:睡眠検出/24時間の心拍数モニタリング/血中酸素測定/月経周期のトラッキング/ストレスモニター/歩数カウント(終日)/エクササイズ時間測定/リマインダー(水分補給、立ち上がり)/アクティブスコア/カスタムランニングコーチ/カスタムワークアウトサマリー/131種類のスポーツモード(前モデルは120 種類) Э轡▲廛蝓Nothing X」対応:AIを活用した機能を搭載/血中酸素飽和度、最大酸素摂取量、リカバリーなどの情報も一括管理

手首に毎日つけてヘルスケアをするには、ディスプレイの見やすさとバッテリーが長持ちする点は重要ですよね。

他にも日常・ビジネス・フィットネスで活用できる機能が満載です。

心拍数&睡眠モニタリングがよりスマートに

そしてやはり特長的なのが、ヘルスケアをするための頼もしい味方になる「Х鮃管理フル機能搭載」の項目でしょう。

まず「心拍数モニタリング」については、新しい光学センサーがより精密な心拍数の測定を可能にし、さまざまな肌の色合いにもしっかり対応するようになっています。

また強化されたモーションセンサーと高頻度の心拍数サンプリングで、睡眠をさらに正確・精緻にトラッキング。睡眠中の心拍変動や短い仮眠までしっかり記録し、目覚めた時に休息の状態が詳しく把握できるのだとか。

「アクティブスコア」機能で運動を習慣化

続いて、あらゆる運動の進捗をスコア化する「アクティブスコア」機能は、運動を習慣化するようサポートしてくれます。

心拍数とMTEs値(運動強度を示す単位)をもとに運動の強度と総合的な動きを組み合わせて身体活動量が測定され、1週間の運動量を1つの数値で簡単に把握。スコアの週間目標は100で毎回のアクティビティごとに更新されるため、成果をわかりやすく実感できるんです。

いかがですか? おしゃれで賢い「Watch 3 Pro」はヘルスケアを始めるいいきっかけにもなるでしょうし、一度つけたらきっと手放せませんよ!

