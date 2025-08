「HAPPY CAT MARKET」が、ホームでもある大阪「なんばマルイ」にて2025年8月20日(水)〜26日(火)に開催。

HAPPY CAT MARKET vol.9 in なんばマルイ

会期 : 2025年8月20日(水)〜8月26日(火)

会場 : なんばマルイ1階カレンダリウム

入場料: なし

「HAPPY CAT MARKET」が、ホームでもある大阪「なんばマルイ」にて2025年8月20日(水)〜26日(火)に開催されます。

お買い物や作家さんとの交流、可愛い猫の写真展などを楽しみながら、猫もHAPPYにしてしまおうという猫好きによる、猫好きと猫のためのイベントとなっています。

■実施企画について

「ねこMARKET」

厳選された人気ブランドや作家約30組以上、200種以上の猫グッズ・猫用品が勢揃いのねこMARKETを開催します。

○雑貨・アパレル○

可愛い猫をモチーフとしたアクセサリーやステッカー、雑貨に衣類、猫用フードやおやつにケア用品などたくさんの猫グッズを集めてお待ちしています。

▼参加ブランド・作家さん

イラストショップICE BEANS/保護猫カフェneu。

/猫の惑星にゃーくる/RETRO ZOO(レトロズー)/OKAYU FACTORY/nueru factory/ねこカナぺちゃけ/クーデクレ/ろくろく屋/あさのねこてっく/雑多屋工房TORAKICHI/Karos Bag(カロス バッグ)/もみじねこ/エコジョーカー

五十嵐 健太/necoco/MUKU/ScoLar(スカラー)/ねっこねこ堂/QuatreChats/Nyatze/#猫屋/megumix/mochiri/島工房/itomimi24/愛知フォレストキャッツ/micrommtone/SASENO GAJIRA TEA/ハイツくろねこ/inyaigs〜毛並みまで感じる猫刺繍〜

○プレミアムキャットフード・サプリ○

pramy(プラミー)/SILCAT/TRILOZY(トリロジー)/猫ピューレ/EVERES(エヴァリス)給水機他

ねこMARKET「ICE BEANS」

ねこMARKET「OKAYU FACTORY」

ねこMARKET「nueru factory」

ねこMARKET「キャットフード・サプリ」

「幸せ猫写真展」

おうち猫ちゃんのお写真をInstagramにて募集し期間中会場へ展示します。

募集期間:2025年8月12日(火)23:59まで

お買い物2,000円ごとにもらえる投票券で人気投票に参加しよう!

人気投票3位以内には景品もあります。

幸せ猫写真展

「その場で描くよ(猫の似顔絵)」

ろくろく屋さんによる、その場で描くオーダーイラストグッズ販売会実施!

その場で描くよ(猫の似顔絵)

「ねこねこ抽選会」

期間中イベント内で使える金券や豪華猫グッズ・猫用品が当たる抽選会です!

「保護猫パネル展」

保護猫カフェneu。

・猫の惑星にゃーくるによる里親募集中の猫の写真展を開催します。

譲渡に関するご相談も可能です!

保護猫パネル展

「フード寄付」

猫と暮らす、もしくは以前暮らしていた個人の方から、自宅で余ってしまったキャットフードをお引受けし、保護猫・地域猫活動を行う個人・団体などに寄付させていただきます。

廃棄フードも減らし猫が幸せになる活動です。

ご協力をお願いします。

・開封済みでも可(賞味期限切れはNG。

油汚れがひどいものなども不可)

・金銭のやりとりは一切発生しません

フード寄付の受付

「大きな猫さんによる保護猫募金活動」

地域猫・保護猫活動のための募金活動を実施します。

幸猫大きな猫さんが登場する日程もあります!

幸猫募金活動

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 200種以上の猫グッズ・猫用品が勢揃い!HAPPY CAT MARKET vol.9 in なんばマルイ appeared first on Dtimes.