1話から最新話までストーリーを追体験！山田くんとLv.999の恋をする展

2025年4月に東京ソラマチ(R)で開催された「山田くんとLv.999の恋をする展」がいよいよ九州・博多に初上陸!

山田と茜の変化を追体験しながら、「Forest Of Savior」体感スポットや充実度Lv.999の名シーン再現展示など盛りだくさんです。

山田くんとLv.999の恋をする展

山田と茜の変化を追体験しながら、「Forest Of Savior」体感スポットや充実度Lv.999の名シーン再現展示など盛りだくさん!

展覧会では、1話から最新話までストーリーを原稿展示はもちろん、ましろ先生の解説コメントやフォトスポットで振り返っていきます。

更にTVアニメの紹介や、実写映画の設定資料や劇中小物などの紹介と、展示内容は盛りだくさん!「山田くんとLv999の恋をする」の魅力を余すことなく堪能できます!

(1) 茜と山田の変化を追体験!

100点を超える原稿展示で1話から最新話までストーリーを追体験。

ここでしか読めないましろ先生の解説コメントも!作品の軌跡を堪能できます。

(2) 「Forest Of Savior」体験スポット

作品内に登場するゲーム「Forest Of Savior」の世界が体感できます。

さらに茜たちのギルド「Chocolate Rabbit」のルームに皆さまをご招待。

(3) 充実度Lv.999の名シーン再現展示

フォトスポットや特別映像など、世界観を濃縮した空間で名シーンを堪能できます。

初制作となる「アフロの山田」立像も必見です。

■開催概要

[会場]

博多マルイ 7F イベントスペース

住所:〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街9-1

交通:博多駅・福岡市営空港線 西13口 162m 約2分・博多口 176m 約3分

[開催期間]

2025年10月3日(金)〜10月19日(日)

[営業時間]

10:00〜21:00(最終入場20:30)

[チケット販売]

8月1日(金)10:00〜10月2日(木)23:59前売り販売

ローソンチケットにて販売

Lコード:83206

※全日日時指定となっています。

※当日券をプレイガイドでお申し込みの場合、各日23:59までの販売となります。

※WEBで購入のお客様は22:00までにお手続きをお願いします。

※Loppiで購入のお客様は23:00までにお手続きをお願いします。

[チケット価格]一般1,800円 大学・専門・高校生1,600円 中・小学生900円

音声ガイド900円

※会場受付にてお求めください。

※現金のみのお支払いになります。

※音声ガイドにはスマートファンが必要になります。

お客様自身のイヤホン等をお持ちください。

[前売り価格]一般1,600円 大学・専門・高校生1,400円 中・小学生700円

限定グッズ引換券:3,300円(税込)

※販売開始:2025年8月1日(金)10:00〜

※限定グッズ引換券をお求めの際は別途入場券の購入が必要となります。

※限定グッズ引換券は、ローソンチケットにて10月2日(木)まで販売となります。

※限定グッズはお申込み時に全3種から1種選べます。

※予定販売枚数に達し次第、販売終了となります。

ただし、予定数に達しなかった場合は当日会場受付にて販売をします。

■グッズ付き入場券:アバターマスコットぱっちんバンド(全3種)

1枚のチケットで、1名様のご入場と予約グッズ「アバターマスコットぱっちんバンド」1点の引き換えの両方を行えるチケットです。

(別途、入場券購入の必要はありません)

※A:アバター 山田、B:アバター Akane、C:アバター 瑠璃姫のうち、ご希望の1種を指定して購入となります。

■入場特典:Chocolate Rabbitギルドメンバー証

ご入場の方に、「Forest Of Savior」内のキャラクターデータが記載された

『Chocolate Rabbitギルドメンバー証』をプレゼント!

各キャラクターによる「PLAYERから一言」は、ましろ先生書き下ろし!

こちらの入場特典で初公開になります。

・全7種よりランダムで1種のお渡しとなります。

絵柄はお選びいただけません。

・入場特典は有料ご入場者のみの配布となります。

・入場特典は無くなりしだい配布終了となります。

・不良品の対応は当日のみ可能です。

不良品以外の交換はできませんので、必ずその場でご確認をお願いします。

