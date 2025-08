みなさん、こんにちは。十束おとはです。

あっという間に8月!引き続き暑い日が続くので、お身体ご自愛くださいませ。

最近は特に観たい映画ラッシュ!映画館も日々たくさんの人で溢れており、映画好きとしてとても嬉しいです。

今回は現在公開中の『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』を紹介します!

宇宙ミッション中の事故で特殊能力を得た4人のヒーロー・チームは、その力と正義感で人々を救い、“ファンタスティック4”と呼ばれている。世界中で愛され、強い絆で結ばれた彼ら“家族”には、間もなく“新たな命” も加わろうとしていた。しかし、チームリーダーで天才科学者リードのある行動がきっかけで、惑星を食い尽くす規格外の敵”宇宙神ギャラクタス”の脅威が地球に迫る。滅亡へのカウントダウンが進む中、一人の人間としての葛藤を抱えながらも、彼らはヒーローとして立ち向かう。いま、全人類の運命は、この4人に託された──。

※公式サイトより引用

https://marvel.disney.co.jp/movie/fantastic4

1961年に誕生して以来、多くの人に愛されてきた歴史あるチームが満を辞してMCUに参入!すでに出来上がっているMCUワールドにどう絡んでいくのかも公開前から注目されていました。

個人的には、以前から何度も実写化されている作品でもあるので今作ではどんな活躍をみせてくれふのかなとわくわく。

今回はほぼネタバレなしでおすすめポイントを3つに分けてお届けします!観てない方もぜひ読んでからご鑑賞くださいませ。

.譽肇蹈侫紂璽船磧爾弊こΥ僂ら目が離せない!

今作の注目ポイントはなんといってもレトロフューチャーな世界観ではないでしょうか。

レトロでポップな色使い・小物やファッションに家具…どれもじっくりと見たくなるほどに可愛くて、きゅん。そして、ハイテクで近未来的なガジェットの数々にも心奪われます。

大きな最新鋭モニターで状況を確認するかと思えば、レコードで音を聴いたりPCではなく紙とペンを使って謎を解いたりと唯一無二の世界観が個人的に刺さりました。

劇中の音楽も1960年代の曲で彩られているのも素敵ポイント。

MCUファンとしては、ドラマ作品の『ワンダヴィジョン』の監督でもあるマット・シャクマン氏や『ロキ』シリーズでプロダクション・デザインを務めたカスラ・ファラハニ氏の名前をエンドロールで発見して、3作品が持っているそれぞれのレトロ可愛さのようなものを感じてニコニコしました。

∋前の情報はいらない!真っ直ぐな物語

最近のMCU作品史上、最も予習のいらない作品。

マルチバースって、TVAって何!?誰でも楽しめると言いながら知らないキャラクターが意味ありげにたくさん出てくるけど…!?ということが一切ありません。

そして、最初にキャラクターの説明も分かりやすくされるので世界観を理解してから観ることができるのもおすすめしやすいポイントではないでしょうか。

物語も起承転結がはっきりしていて登場人物も少ないので、ぜひこの機会にMCUに触れたことのない方や最近観なくなったという方にも観ていただきたい作品です。

そして、そのまま夏休みに過去作品を一気見するという楽しいイベントも開催できますね!

2搬押γ膣岼Δ砲曚蹐

ヒーロー映画でありながら、家族愛を描いた人間ドラマでもある今作。俳優陣の素晴らしい演技により、ヒーローでありながらもリアルで繊細な会話劇を楽しむことができます。

ヒーローとして、親として、家族として苦悩しながらも前に進んでいく強さと優しさ。そして4人の絆の強さに胸が熱くなること間違いなし。

今回物語の主軸がリードとスーの子どもであるフランクリンなのですが、この先フランクリンはどうなるの…ざわざわ…となるシーンもありこの先も目が離せません。

以上、おすすめポイントを3つに分けて紹介いたしました!

試写会にお招きいただき字幕版で鑑賞させていただいたのですが、吹替キャストを観た瞬間これは!行かねば!と思い公開されてすぐ吹替版も鑑賞した私なのでした。

ぜひみなさんもファンタスティックな世界観にどっぷり浸かってみてはいかがでしょうか。

『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』

大ヒット上映中!

(c) 2025 20th Century Studios / (C) and TM 2025 MARVEL.

(執筆者: 十束おとは)