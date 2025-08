『魂の商材屋』は、ケミカルフリーの頭皮専用化粧水『魂のハッピースカルプローション(無香料)』を2025年7月28日より販売中です。

魂の商材屋『魂のハッピースカルプローション(無香料)』

内容量: 150ml

価格 : 3,370円(税込)

『魂の商材屋』は、ケミカルフリーの頭皮専用化粧水『魂のハッピースカルプローション(無香料)』を2025年7月28日より販売中。

頭皮の乾燥を防ぎ、環境を整える頭皮化粧水(美容液)。

ノンオイルでケミカルフリー無添加。

頭皮に潤い・栄養を与え、ハリ・コシのある素の髪へのベースサポート。

頭皮は肌の一部。

軽視されがちな頭皮のケアに、スキンケアと同じように注力するべきと考えて開発。

美しい素の髪は健康的な頭皮から生まれる。

メンズ レディース不問のジェンダーレスで使える。

「シャンプー等のヘアケアアイテムで髪を変える」という今までの一般的認識から、「美しい素の髪への近道は、頭皮環境を育むことにある」、という意識の変化と実践する時代へ。

【配合の「フルボ酸」について】BAOBAB EXTRA(バオバブエキストラ)でINCI(化粧品成分の国際的表示名称)を取得し、化粧品成分に「フルボ酸」と表記できる唯一のフルボ酸。

■全成分内容

水(電解還元性イオン水)、ローズマリー葉水、BG(植物由来)、プロパンジオール、ペンチレングリコール、グリセリン、アロエベラ液汁、オランダガラシ葉/茎エキス、ワサビノキ葉エキス(モリンガ葉エキス)、オタネニンジン根エキス、ローズマリー葉エキス、センブリエキス、イラクサ葉エキス、アンマロク果実エキス(アムラ)、アカシアコンシナ果実エキス(シカカイ)、バコパモンニエラ葉エキス(ブラーミ)、ビャクダン木エキス(サンダルウッド)、アルニカエキス、センチフォリアバラ花エキス、フルボ酸、グリチルリチン酸2K、ヒト毛根幹細胞順化培養液、クエン酸、エタノール(植物エキスの抽出溶媒)、カプリルヒドロキサム酸

■成分補足

● 旧指定成分・界面活性剤・石油由来原料・シリコン(メチコン・ジメチコン他)・合成ポリマー(PEG・コポリマー・カルボマー他)・油脂不使用。

● 化学合成の防腐剤(パラベン・フェノキシエタノール)・酸化防止剤(BHA・BHT・ピロ亜硫酸Na他)・着色料(赤青黄色○号のようなタール系色素)・人工香料無添加。

● キャリーオーバーも含めた全成分表記

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 頭皮に潤い・栄養を与え、ハリ・コシのある素の髪へのベースサポート!魂の商材屋『魂のハッピースカルプローション(無香料)』 appeared first on Dtimes.