オーストラリアの象徴的な動物でありながら絶滅危惧種に指定されているコアラは、生息地の喪失や分断化、病気により個体数が急速に減少しています。新しい研究により、コアラが地上で過ごす時間は1日のうちわずか1%に過ぎないにもかかわらず、その短い時間が死因の3分の2に関連しているという衝撃的な事実が明らかになりました。Koalas spend only 1% of their life on the ground - but it’s killing them | EurekAlert!

Koalas spend only 1% of their lives on the ground-but it's killing themhttps://phys.org/news/2025-07-koalas-ground.htmlKoalas spend just 10 minutes a day risking their lives on the ground, tracking suggests - ABC Newshttps://www.abc.net.au/news/science/2025-07-10/most-koala-deaths-happen-ground-habitat-destruction/105507980この研究は、オーストラリアのクイーンズランド大学の博士課程に在籍するガブリエラ・スパークス氏が主導しました。スパークス氏は、広範囲な土地の開墾によりコアラが地上を移動せざるを得なくなっている状況を懸念し、「コアラが地上でどのような行動をとるのかをより深く理解したかった」と述べています。これまでの研究では、コアラがどのくらいの頻度で木から降り、どれだけの時間、距離、速さで移動するのか、そしてその行動に何が影響するのかといった基本的な情報が不足しており、保全戦略を立てる上での大きな課題となっていました。スパークス氏の研究チームは、クイーンズランド州ピッツワース周辺の農地で、野生のコアラ10頭にGPSロガーと6軸加速度センサーを内蔵した特製の首輪を装着しました。コアラの位置は通常5分ごとに記録され、地上を移動している間は5秒間隔で記録されました。また、加速度センサーを用いることで、歩行、木登り、座るといった行動を詳細に識別でき、樹上と地上の両方における行動パターンを精密に分類することが可能になりました。追跡調査の結果、コアラは1日のほとんどを木の上で睡眠や採食に費やしていることが確認されました。驚くべきことに、地上に降りるのは一晩に平均してわずか2〜3回で、その合計時間も平均約10分と、1日の1%にも満たないことが判明しました。また、地上でのコアラは急いで移動することはなく、歩いている時間と座ったり立ち止まったりしている時間がほぼ同じ長さでした。地面から足を離してジャンプしたり走ったりしたのは地上での時間の約7%だけで、これは周囲の環境を慎重に評価しているか、あるいはエネルギーコストを抑えるためだと考えられています。さらに、生息環境による行動の違いも見られ、道路沿いや畑の林帯に住むコアラは、樹木が密集した地域の個体よりも地上で過ごす時間が長い傾向にありました。今回の研究では特に、地上での滞在時間と死亡リスクの著しい不均衡が明らかになりました。コアラが地上で過ごす時間は1日平均わずか10分、生涯の1%にも満たないにもかかわらず、記録されたコアラの死因の約66%がこの短い時間に発生していることが判明。その主な死因は「犬による攻撃」や「車との衝突」であり、樹上生活が基本であるコアラにとって、地上での移動がいかに危険であるかを浮き彫りにしています。スパークス氏は、どのような種類の木や生息環境がコアラをより長く樹上に留まらせるかを調査しており、その成果は地上への移動を減らすための景観設計や管理に役立つと期待されています。シドニー大学の動物学者であるマシュー・クロウザー教授は、今回の研究が生息地の回復に貢献しており、コアラが地上に長居する必要のない景観を整備することが重要であると指摘しています。