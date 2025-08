古畑奈和が、7月29日発売の「週刊FLASH」(光文社)に登場した。

古畑奈和©光文社/週刊FLASH 写真◎岡本武志

「週刊FLASH」7月29ン値発売号表紙 光文社/週刊FLASH

SKE48卒業後、マルチに活躍する古畑奈和が「FLASH」に登場。9月15日(月・祝)より全国順次発売する2nd写真集から厳選カットを初解禁している。

台湾で撮影された、日常と非日常が交錯する映画のような世界観で、美麗なランジェリー姿などを披露。新たなステージで活躍する彼女のさまざまな顔を収めたカットは必見だ。

<プロフィール>

ふるはた・なお

28歳。1996年9月15日生まれ。愛知県出身。T160。

2011年10月、SKE48第5期生オーディションに合格。2022年にグループを卒業し、現在は女優として活躍中。そのほか最新情報は、公式X(@alto_nao)、公式Instagram(@nao_furuhata)をチェック。

古畑奈和2nd写真集(タイトル未定)が光文社から9月15日より全国順次発売。

「週刊FLASH」

発売:光文社

発売日:毎週火曜日

特別定価:550円(税込み/7月29日(火)発売号)

公式サイト「Smart FLASH」:https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」:https://flash-prime.jp/

