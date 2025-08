三菱地所株式会社は、レゴジャパン株式会社と共催し、大手町・丸の内・有楽町(以下「丸の内エリア」)にて、2025年8月1日(金)〜24日(日)の期間中、「レゴ(R)フェスティバル ボタニカルガーデン in Marunouchi 2025」を開催する。過去開催時には、30万人以上を動員した「レゴフェスティバル in Marunouchi」。今年はさらにパワーアップし、子どもだけでなく、大人も楽しめるワークショップやレゴ製品の展示などさまざまなコンテンツが展開される。

「レゴフェスティバル ボタニカルガーデン in Marunouchi 2025」が開催

【画像】レゴボタニカルウォール(イメージ)。フォトブースとしても利用可能

レゴボタニカルワークショップ(イメージ)

レゴポップアップストア

レゴフレンドシップフラワー(イメージ)

レゴスタンプラリー

ステッカーイメージ

みんなとシェアしたいオススメメニュー!イチ推し!夏グルメ

60周年記念 ガチャガチャ展

■「レゴフェスティバル ボタニカルガーデン in Marunouchi 2025」開催概要開催期間:2025年8月1日(金)〜24日(日)会場:丸ビル1階マルキューブ・3階回廊、新丸ビル3階アトリウム、丸の内オアゾ1階〇〇(おお)広場、三菱ビル1階ほか共催:三菱地所株式会社、レゴジャパン株式会社■各会場のコンテンツ紹介■丸ビル1階マルキューブ■レゴボタニカルウォールいつまでも変わらない美しさで咲き続ける、カラフルなレゴボタニカルコレクションで制作された、「レゴボタニカルウォール」を展示。本作品はフォトブースとしても利用可能。また、会場内の随所に本物のボタニカルガーデンのような色鮮やかで心安らぐ雰囲気を楽しめる演出、空間も用意される。・開催期間:8月1日(金)〜24日(日)・開催時間:11時〜20時※8月1日(金)のみ14時から利用可能■レゴボタニカルワークショップ(大人向け)参加者が「レゴボタニカルコレクション」の製品を組み立てることができる参加型ワークショップ。人気の「レゴボタニカル バラのブーケ」のなかから実際にバラを組み立て、自分や大切な人へのプレゼントとして持ち帰ることができる。・開催期間:8月1日(金)〜24日(日)・体験時間:17時〜、17時30分〜、18時〜、18時30分〜、19時〜、19時30分〜※1日6回各回30分・定員:各回最大12人・参加方法:無料、レゴジャパン公式LINEお友だち追加でもらえる参加整理券制(当日配布、各回先着12人)。さらに、丸の内ポイント対象店舗での当日1500円(税込)以上利用したレシートをスタッフに提示で、自身で組み立てたバラ1輪を専用のスリーブと一緒に持ち帰り可能。※参加当日のレシートのみ有効※当日のレシートであれば、複数を合算しての提示も可能※レゴポップアップストアのレシートは対象外・対象年齢:18歳以上※子どもは18歳以上の保護者同伴の場合のみ参加可能・整理券について:整理券は当日16時から配布開始。配布場所は丸ビル1階マルキューブ■レゴポップアップストア「レゴボタニカルコレクション」をはじめ、大人から子どもにまで人気のレゴ製品が購入できる期間限定のポップアップストア。・開催期間:8月1日(金)〜24日(日)・開催時間:平日12時〜20時、土日祝11時〜20時※8月1日(金)のみ14時から利用可能■丸ビル3階回廊■レゴブロックでお花畑をつくろう!(子ども向け)「レゴフレンドシップフラワー」のミニセットを組み立てる参加型ワークショップ。組み立てたレゴフラワーを並べて大きな花畑を完成させよう。・開催期間:8月3日(日)、9日(土)〜11日(祝)、16日(土)・17日(日)、23日(土)・24日(日)・体験時間:13時〜、13時30分〜、14時〜、14時30分〜、15時〜、15時30分〜、16時〜、16時30分〜※1日8回各回30分・定員:各回最大25人・参加方法:無料、レゴジャパン公式LINEお友だち追加でもらえる参加整理券制(当日配布、各回先着25人)さらに丸の内ポイント対象店舗にて当日1500円(税込)以上を利用したレシートをスタッフに提示で、レゴフレンドシップフラワーのミニセット1袋を持ち帰ることができる。※参加当日のレシートのみ有効※当日のレシートであれば、複数を合算して提示も可能※レゴポップアップストアのレシートは対象外・対象年齢:5歳以上※5歳以下の子どもは18歳以上の保護者同伴の場合のみ参加可能・整理券について:整理券は当日12時から配布開始。配布場所は丸ビル1階マルキューブ■新丸ビル3階アトリウム■レゴホームデコレーション×新丸ビル新丸ビルに店舗を構える「アクタス・丸の内店」「デリエ イデー」「unico 丸の内」「ザ・コンランショップ 丸の内店」と「レゴボタニカルコレクション」がコラボレーション。インテリア系インスタグラマーのSmithさんがディレクションを行い、各店舗のインテリア・雑貨と「レゴボタニカルコレクション」製品を掛け合わせたインテリアコーディネートを提案。さらに、各店舗の店頭でも「レゴボタニカルコレクション」を展示。・開催期間:8月1日(金)〜24日(日)・開催場所:新丸ビル3階アトリウム、3階「アクタス・丸の内店」、4階「デリエ イデー」「unico 丸の内」、3階4階「ザ・コンランショップ 丸の内店」■そのほか会場■レゴスタンプラリー丸の内エリアの計7カ所を巡るスタンプラリー。スタンプブースには、個性豊かな等身大のレゴ3Dフィギュアも設置されており、フォトスポットとしても楽しめる。スタンプを全種類集めると、レゴミニフィギュアサンバイザーがもらえる。・開催期間:8月1日(金)〜24日(日)・開催時間:12時〜20時・開催場所:丸ビル1階マルキューブ、新丸ビル3階アトリウム、丸の内オアゾ1階〇〇(おお)広場、他■キャンペーン情報■レゴステッカーキャンペーンイベント期間中、対象の飲食・食物販店舗で2000円(税込)以上の食事や買い物をすると、イベントオリジナルステッカーがもらえる。・開催期間:8月1日(金)〜24日(日)・参加方法:2000円(税込)以上の会計でイベントオリジナルステッカーを1枚プレゼント■インスタ投稿キャンペーンハッシュタグを付けてインスタグラム投稿をした人の中から抽選でレゴ製品が当たるキャンペーンを実施。・開催期間:8月1日(金)〜24日(日)・応募方法:(1)丸の内ドットコム【公式】インスタグラムアカウントをフォロー(2)指定ハッシュタグを付けて対象画像を投稿・指定ハッシュタグ:【第1弾】8月1日(金)〜11日(祝)「#レゴフェス丸の内 2025」【第2弾】8月12日(火)〜24日(日)「#レゴボタニカルガーデン丸の内」■レゴ×Marunouchi Bloomway|丸の内「Build×Bloom」プロジェクト“まちに季節を、ビルの中に季節を。”をコンセプトに、月替わりで通路空間と外構部を季節の植物で彩る取り組み、「Marunouchi Bloomway(丸の内ブルームウェイ)」とのコラボレーション。丸の内ポイントアプリMachi Workers(丸の内・有楽町・大手町エリアの三菱地所のビルで働く就業者のためのメンバーシッププログラム)会員がイベントにて家族と一緒に制作したレゴフラワーの作品が、期間中「Marunouchi Bloomway」の花壇を彩る。・協力:そら植物園株式会社・開催期間:8月3日(日)〜24日(日)・開催場所:三菱ビル1階、丸の内二丁目ビル1階LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. (C)2025 TheLEGO Group.■併催キャンペーン■MARUNOUCHI レシートキャンペーン丸の内ポイント対象店舗にて当日2500円(税込)以上の会計レシート提示で、レゴ製品や丸の内エリアで使用できるクーポンなどが当たる巨大ガチャガチャに挑戦できる。・開催期間:8月9日(土)〜11日(祝)、8月16日(土)・17日(日)・開催時間:13時〜19時・開催場所:丸の内オアゾ1階〇〇(おお)広場・定員:各日500人・参加方法:丸の内ポイント対象店舗での当日2500円(税込)以上の会計レシートの提示※レシート合算不可※レゴポップアップストアのレシートは対象外※参加は一人につき期間中1回限り※参加には丸の内ポイントアプリのダウンロードが必要■みんなとシェアしたいおすすめメニュー!イチ推し!夏グルメイベント前後の食事にぴったりな、丸の内・有楽町エリアの人気飲食店舗のイチオシメニューを紹介。・展開期間:7月25日〜8月31日(日)■丸の内エリア イベント情報■60周年記念 ガチャガチャ展ガチャガチャが日本へ輸入されてから今年で60周年。そんなメモリアルイヤーを祝おうと、日本屈指のガチャガチャメーカーとクリエイターが集結。各企業の珠玉の品を展示し、ガチャガチャのおもしろさを解剖する。クオリティの高い精巧なミニチュア商品やネタ要素満載の笑える商品が体系的に並び、現代の人々に受け入れられ必要とされるガチャガチャの魅力に迫る企画展。・開催場所:丸ビル7階 丸ビルホール・展開期間:7月26日〜8月15日(金)・開催時間:10時〜19時(最終入場18時30分)※最終日は17時閉場(最終入場16時30分まで)・入場料:一般1200円(1000円)、高校生1000円(800円)、小中学生800円(600円)※()は前売り価格※未就学児は入場無料今回のイベントについて担当者に話を聞いてみた。ーー今回のイベントの狙いは?今年度はエリアワーカーを含む20代〜30代の女性を新たなターゲットに、ひとりでもファミリーでも楽しめる大人向けコンテンツを拡充いたしました。「レゴボタニカルコレクション」を使用した体験コンテンツ、インテリア雑貨テナントとのコラボ展示など、このイベントでしか楽しめない・味わえない体験が盛りだくさんです。ーー今回の企画のイチオシは?丸ビル1階マルキューブに登場する「レゴボタニカルウォール」は、本イベントを象徴する印象的で色鮮やかなオブジェクトです。フォトスポットとしてもご利用いただけますので、来場記念の撮影にもおすすめです。また、レゴ製品を実際に組み立てる大人向けのワークショップも全日開催いたします。ーー読者(ユーザー)へのメッセージは?イベント期間中は会場内が本物のボタルカルガーデンのように彩られ、心安らぐ空間・演出で皆様をお迎えします。見て・作って・撮って、レゴを通じた創造力あふれる体験をお楽しみください。※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。