ÅìµþV¹ËÅçÍªÅÍ¤Î¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×°ÜÀÒ¤¬·èÄêÅª¤Ë¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼»æ¡Ö¶áÆüÃæ¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¡×
¡¡ÅìµþV¤ÎDF¹ËÅçÍªÅÍ¡Ê24¡Ë¤¬¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥Ø¥Ã¥È¡¦¥Ë¥¦¥¹¥Ö¥é¥Ã¥É»æ¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬2Æü¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±»æ¤Ï¡Ö´û¤Ë¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¶áÆüÃæ¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¤Ç¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤¬¼êÇö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Êä¶¯¤¬µÞÌ³¤Î¾õ¶·¡£²ÃÆþ¤¬·è¤Þ¤ì¤Ð5·î¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿GKÌîÂôÂç»Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¤ÈÆ±Î½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÅìµþV²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Î¹ËÅç¤Ï¹ñ»Î´ÜÂç¤ò·Ð¤Æ23Ç¯¤ËÅìµþV¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë²ÃÆþ¡£1Ç¯ÌÜ¤«¤é¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢º£µ¨¤ÏJ1¤Ç23»î¹ç3ÆÀÅÀ¡£7·î¤Ë¤ÏÅì¥¢¥¸¥¢E¡½1Áª¼ê¸¢¤ÎÃæ¹ñÀï¤Ç¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£