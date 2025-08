患者の約9割が男性! 「鼠径ヘルニア(脱腸)」の初期症状はご存じですか? 医師が解説!

鼠径ヘルニア(脱腸)は、腹部の内臓が鼠径部(太ももの付け根あたり)から飛び出す病気であり、痛みや不快感を伴うことが多くあります。患者の9割は男性ですが、女性にも起こりうるのだそうです。今回はそんな鼠径ヘルニアについて、「東京たかはしクリニック練馬院」の高橋昂大先生に解説してもらいました。

監修医師:

高橋 昂大(東京たかはしクリニック練馬院)

2010年日本大学医学部卒業。日本赤十字社医療センター外科、東京大学医学部附属病院心臓血管外科、新東京病院心臓血管外科、メディカルトピア草加病院などに勤務。2020年海外留学(Khoo Teck Paut Hospital)。日本外科学会専門医、日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医、日本消化器外科学会指導医、下肢静脈瘤に対する血管内レーザー焼灼術の実施基準による指導医、日本内視鏡外科学会内視鏡外科技術認定医、The European Association for Endoscopic Surgery、The International Federation for the Surgery of OBESITY AND METABOLIC DISORDERS (IFSO)。

編集部

鼠径ヘルニアについて教えてください。

高橋先生

鼠径ヘルニアとは、足の付け根の付近で筋膜が薄いところから、内臓が腹腔の外に飛び出た状態で、いわゆる脱腸とも呼ばれるものです。50代以上に多く、患者さんの約9割が男性とされていますが、女性にも起こりうる疾患です。

編集部

どんな症状が出るのですか?

高橋先生

初期は、太ももの内側や鼠径部に痛みや重苦しい感じがあり、その後に膨らみを自覚するようになります。飛び出た内臓が大腸の場合、便秘が起こり、小腸であれば腸閉塞、膀胱の場合は排尿障害を起こします。初期は、飛び出てしまっても指で膨らみを押すことで引っ込みますが、放置しておくと嵌頓(かんとん)状態となります。そうなると腸が狭くなり、首を締められたような状態になって血流が悪くなり、腹膜炎となるリスクがあります。そうなった場合は緊急手術の適応となります。

編集部

どうして内臓が外に飛び出てしまうのですか?

高橋先生

男性には鼠径管があります。これは、胎児の時期にはお腹の中にあった睾丸を、体の外側に出すための管です。加齢などにより筋肉自体が痩せてしまったり、腹圧がかかったりするとこの鼠径管が開きやすくなり、腸が入り込んでしまうことがあるのです。女性の場合は、加齢や出産などにより筋肉や筋膜が緩んだり、腹圧がかかる状態が続いたりした際に発症します。

※この記事はMedical DOCにて<鼠径ヘルニア(脱腸)の手術とは? どんな症状でも日帰り手術可能って本当?>と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。