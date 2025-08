暑い夏にぴったりなグルメを堪能！東武百貨店 池袋本店「大九州展」

東武百貨店 池袋本店では7月31日(木)から8月5日(火)までの6日間、「大九州展」を開催中です。

東武百貨店 池袋本店「大九州展」

期間 :2025年7月31日(木)〜8月5日(火)

営業時間:午前10時〜午後7時

※イートインは閉場30分前がラストオーダーとなります。

店舗 :78店舗(食品69店舗、工芸9店舗)

※初出店8店舗(食品7店舗、工芸1店舗)

東武百貨店 池袋本店では7月31日(木)から8月5日(火)までの6日間、「大九州展」を開催中。

福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島の7県のグルメと工芸が78店舗集結。

注目はうなぎグルメとひんやりスイーツ。

7月31日(木)は、「土用の丑の日(二の丑)」であることからうなぎを使用した弁当や、“涼”を感じるスイーツなど、暑い夏にぴったりなグルメを展開。

そのほか、博多和牛や佐賀牛を使用した弁当など、九州の肉グルメも提供します。

夏休みに都内で気軽に九州旅行気分を味わえるイベントとして、多くのお客様にご来店いただけることを期待します。

◆「土用の丑の日」におすすめ!うなぎグルメに注目

鹿児島【志布志バーガー】[実演・東武限定品]

鹿児島県産 極うなぎ&黒毛和牛バーガー

2,970円(1個)〈各日販売予定25点〉

鹿児島県産のうなぎと黒毛和牛のパティ、濃厚チーズを挟んだスタミナ満点バーガー。

【志布志バーガー】

鹿児島【桜島灰干し家 せいせん】[実演・東武限定品]

桜島灰干しうなぎ食べ比べ弁当

3,780円(1折)〈各日販売予定30点〉

桜島の火山灰で灰干しした鹿児島県大隅産うなぎの「白焼き」と「蒲焼き」を一度に味わえる一折。

【桜島灰干し家 せいせん】

鹿児島【TAGIRUBA】[実演・東武限定品]

夏限定!鹿児島海宝弁当

2,970円(1折)〈各日販売予定50点〉

鹿児島県産のうなぎの蒲焼や鹿児島のブランドぶり「茶ぶり」をはじめ、きびなごやサーモンなど7種の海鮮を詰め込んだ豪華弁当。

【TAGIRUBA】

◆暑い夏には、“涼”を感じるひんやりスイーツ

鹿児島【芋蔵】[東武限定品]

芋蔵パフェ

イートイン990円(1個)

〈各日数量限定〉

鹿児島県産さつまいも「紅はるか」を使用したソフトクリームや、大学芋、スイートポテトなどが入った東武限定品。

【芋蔵】

長崎【長崎五島ごと】

五島列島産 さつまいものソフトクリーム

イートイン701円(1個)

〈各日数量限定〉

有機JAS認証の五島列島産さつまいものペーストを贅沢に使用。

ソフトクリームの下には小粒の焼き芋がまるごと入ったスイーツ。

【長崎五島ごと】

鹿児島【福山黒酢 桷志田】[初出店]

(1) 黒酢ソフトクリーム イートイン501円(1個)

三年有機黒酢と屋久島産の黒糖をあわせた夏にぴったりな黒酢ソフトクリーム。

【福山黒酢 桷志田】黒酢ソフトクリーム

(2) 生フルーツ黒酢炭酸割りジュース(赤しそ)

イートイン550円(300ml)

三年有機黒酢に旬の赤しそをふんだんに漬け込み炭酸水で割ったすっきりした味わいのドリンク。

【福山黒酢 桷志田】生フルーツ黒酢炭酸割りジュース(赤しそ)

◆博多和牛・佐賀牛など、九州のできたて肉グルメを食べ比べ!

福岡・博多和牛【ノダニク】[実演・東武限定品]

博多和牛サーロイン弁当

2,700円(1折)〈各日販売予定20点〉

博多和牛のサーロインが味わえる一品。

【ノダニク】

佐賀・佐賀牛【カイロ堂】[実演]

佐賀牛サーロインステーキすき焼き弁当

2,268円(1折)〈各日販売予定50点〉

芳醇で柔らかな佐賀牛サーロインステーキとすき焼きを一折に。

【カイロ堂】

宮崎・宮崎和牛【宮崎和牛肉重 ぶんすと】[実演]

宮崎和牛赤身肉ステーキ弁当

2,200円(1折)〈各日販売予定50点〉

やわらかく旨みあふれる宮崎和牛の赤身肉を豪快に盛り付けた贅沢なステーキ弁当。

【宮崎和牛肉重 ぶんすと】

鹿児島・鹿児島黒豚【Dining萬來】[実演]

鹿児島黒豚角煮弁当

1,512円(1折)

お箸で切れる柔らかさの鹿児島黒豚を使用した角煮。

【Dining萬來】

熊本・くまもとあか牛【パイ専門店Feal】[実演]

あか牛ミートパイ

594円(1個)

熊本のブランド牛「くまもとあか牛」を贅沢に使用したパイ。

【パイ専門店Feal】

長崎・長崎和牛【バーガーショップ ベルビーチ】[実演・東武限定品]

佐世保レモンステーキバーガー

1,999円(1個)〈各日販売予定50点〉

人気の佐世保バーガーに、長崎和牛を使用した佐世保名物のレモンステーキを挟んだ東武限定品。

【バーガーショップ ベルビーチ】

◆初出店のカラフルなグルメにも注目!

大分【由布院 鞠智】[初出店]

モンブランどら焼き各種

(和栗・あまおう・抹茶・柚子・チョコレート)

各891円(1個)

〈各日販売予定各30点〉

ふわふわのどら焼き生地に自家製あんこと滑らかなクリームをサンドした贅沢スイーツ。

【由布院 鞠智】

大分【小春ぎょうざ】[初出店]

彩りごちそうぎょうざ各種

(生しょうが・鬼辛・ニラ豚・かち海老・かぼす・あんこ ほか/各12個入)

1,080円から

カラフルな皮には、野菜などの天然素材を使用。

旨味たっぷりの見て楽しい、食べて美味しい一品。

※冷凍商品です。

※写真はイメージです。

【小春ぎょうざ】

※7月25日(金)時点の内容です。

※売切れの際はご容赦ください。

※写真はイメージです。

※九州産以外の素材を使用している場合があります。

※表示価格は「消費税込み」の価格です。

店内の飲食スペースでお召しあがり(イートイン)の場合は「消費税率10%」の価格となります。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 暑い夏にぴったりなグルメを堪能!東武百貨店 池袋本店「大九州展」 appeared first on Dtimes.