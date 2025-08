だれでも涼める場所を提供！仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モール「せんだいクーリングシェルターに係る協定」締結

仙台アンパンマンこどもミュージアム&モールは2025年7月25日までに、仙台市と「せんだいクーリングシェルターに係る協定」を締結。

【期間】7月25日(金)〜9月30日(火) ※9月10日、30日は休館

【時間】10:00〜17:00 ※9月9日は10:00〜15:00

【場所】1Fショッピングモール内 イートインスペース

※残暑により延長する場合もあります。

※日により変更となる場合があります。

猛暑が深刻化し熱中症の危険性が高まる中、身近な避難場所として地域の皆様が涼める場所を提供し、健康被害の防止を図ることを目的としています。

本協定により、期間中は同館の一部を一般に提供します。

宮城県内のテーマパークとしては初めての指定施設となります。

冷房機器を備えるほか、常時スタッフが館内を巡回して利用者の様子を伺いながら、熱中症の発症時には救護フローに従って適切な処置を施すなど、来館者の方に安心して過ごせる環境を整えています。

暑熱リスクを知らせるボード

(3)「ばいきんまんのいたずら水あそびひろば」

同館では9月29日(月)まで、「ばいきんまんのいたずら水あそびひろば」を実施しています。

猛暑で外遊びが難しい時期でも、涼みながら楽しめます。

このエリアは吹き抜けですが、日よけがあり直射日光を防ぐほか、水難リスクも少なく、小さなお子様も安心して体験できます。

【期間】6月14日(土)〜9月29日(月)

【場所】2F ミュージアム あかちゃんまんテラス横

【施設概要】

仙台アンパンマンこどもミュージアム&モール

所在地: 〒983-0817 宮城県仙台市宮城野区小田原山本丁101-14

TEL : 022-298-8855

(C)やなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV

