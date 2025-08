¤«¤ï¤¤¤¤¥ï¥Ë·¿¡ªÇ®Àî¥Ð¥Ê¥Ê¥ï¥Ë±à¡Ø³ú¤Þ¤»¤Æ¡ª¥ï¥Ë¥°¥ß¡¡Ì£ÊÑ¤Î²¦ÍÍ¥Ð¥Ê¥Ê¤¢¤¸¡Ù

熱川バナナワニ園は、食品企画のプロフェッショナル「アイデアパッケージ」とコラボレーションし、“味変”が楽しめる新感覚のお菓子『噛ませて!ワニグミ 味変の王様バナナあじ』を、2025年8月1日(金)から販売中。

熱川バナナワニ園『噛ませて!ワニグミ 味変の王様バナナあじ』

発売日 : 2025年8月1日(金)

価格(量販店以外): 200円(税抜)

内容量 : 40g

賞味期限 : 300日

監修 : 熱川バナナワニ園

販売元 : アイデアパッケージ

熱川バナナワニ園は、食品企画のプロフェッショナル「アイデアパッケージ」とコラボレーションし、“味変”が楽しめる新感覚のお菓子『噛ませて!ワニグミ 味変の王様バナナあじ』を、2025年8月1日(金)から販売中です。

【熱川バナナワニ園の人気者「ワニ」が、グミになって登場!】

グミの形は全部で6種類。

口を大きく開けたワニたちが「何か噛ませて?」と迫ってきます。

熱川バナナワニ園の公式キャラクター「熱川ばにお」のグミも、ランダムで入っているかも!?

さらに、全3種類のカラフルなパッケージはSNS映えも抜群。

お土産やプレゼントにもぴったりです。

なお、熱川バナナワニ園〈本園売店〉で購入した方には、購入者特典として、非売品の「オリジナルステッカー」3種類の中から、いずれか1枚をランダムでプレゼントします。

【味が変わる!?組み合わせ無限大の“チャレンジ系グミ”】

『噛ませて!ワニグミ』の最大の特徴は、何と一緒に食べるかで味が変わるという、新しいお菓子体験。

そのまま食べても美味しいバナナ味ですが、たとえば…

・チョコレートと食べるとチョコバナナ味に!

・他のフルーツ味のグミと食べるとミックスジュース(トロピカルフルーツ)風に!

・ラムネと合わせれば爽やかな新食感に!

“何と組み合わせるか”はあなた次第。

友達や家族とシェアしながら試したくなる、まさに「試すグミ」です。

【“ワニの魅力を知るきっかけに”園の思いをグミに込めて】

「ワニってちょっと怖いけど、どこか愛らしい」

「このグミがきっかけで、ワニや園に興味を持ってもらえたら」

そんな想いから誕生した、ユニークで遊び心あふれる“味変グミ”。

“噛んで楽しい”、そして“もっとワニが好きになる”きっかけをお届けします。

熱川バナナワニ園について

所在地 : 〒413-0302 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1253-10

営業時間: 9時〜17時(最終入園16時30分まで)

アクセス: 伊豆急行線 伊豆熱川駅より徒歩1分

TEL : 0557-23-1105

