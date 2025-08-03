PLAMATEA、異界入り。「SIREN」より「PLAMATEA 須田恭也」が商品化決定
【PLAMATEA 須田恭也】 8月3日 商品化発表
グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「PLAMATEA 須田恭也」の商品化を8月3日に発表した。
本商品はホラーゲーム「SIREN」の主人公の一人「須田恭也」をキャラクタプラモデル「PLAMATEA」シリーズで立体化したもの。劇中の姿が再現され、懐中電灯を手にしているのが確認できる。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝- メカスマ【公式】 (@gsc_mechasmile) August 2, 2025
商品化条件達成。
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8月3日 0時00分00秒、異界入り。
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