【PLAMATEA 須田恭也】 8月3日 商品化発表

グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「PLAMATEA 須田恭也」の商品化を8月3日に発表した。

本商品はホラーゲーム「SIREN」の主人公の一人「須田恭也」をキャラクタプラモデル「PLAMATEA」シリーズで立体化したもの。劇中の姿が再現され、懐中電灯を手にしているのが確認できる。

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