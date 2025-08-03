ºå¿À¡¦ºÍÌÚ¹À¿Í¤¬6²ó1¼ºÅÀ¤ÎÇ´Åê¤â¡ÄóîÆ£ÌÀÍº»á¡Ö¥·¥å¡¼¥È²óÅ¾¤·¤Æ¹â¤á¤ËÈ´¤±¤ëµå¡¢¤³¤ì¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ä¡×¤È²ÝÂê¤ò»ØÅ¦
¡¡ºå¿À¤Ï2Æü¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤È¤Î»î¹ç¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ë5¡Ý1¤Ç¾¡Íø¡£ÀèÈ¯¤ÎºÍÌÚ¹À¿Í¤¬6²ó1¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤Ç9¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡6²ó76µå¡¢2°ÂÂÇ¡¢4Ã¥»°¿¶¡¢1»Íµå¡¢1¼ºÅÀ¤ÎÅêµåÆâÍÆ¤ÎºÍÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿²òÀâ¼Ô¤Î¹¾ËÜÌÒµª»á¤Ï¡Ö°¤¯¤Æ¤â¤³¤¦¤¤¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¤É¤³¤¬°¤¯¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤À¤±¤¬¿´ÇÛ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿²òÀâ¼Ô¤ÎóîÆ£ÌÀÍº»á¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥ë¼«ÂÎ¤ÏÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¡Éé¤Ë¤¤¤¯»þ¤Î¥·¥å¡¼¥È²óÅ¾¤·¤Æ¹â¤á¤ËÈ´¤±¤ëµå¡¢¤³¤ì¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ä¡£¤¢¤Þ¤êÎÏÇ¤¤»¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢Äã¤á¤òÅê¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ê´°Åê¡¦´°Éõ¤Ç¤¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù