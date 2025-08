「through thick and thin」の意味は？答えが気になる…！【1分英会話】

正解は「よいときも悪いときも、どんなことがあっても」でした!

一説では、「thick/thin」が「生い茂る草木の深さ」を表していることが由来なんだとか。

つまり草木が深い所は歩きにくく、逆にまばらな所は歩きやすいため、狩猟に行く際の道程になぞらえて使われるようになったそうです。

「He stuck with her through thick and thin.」

(彼はどんなことがあっても彼女を見捨てなかった。)