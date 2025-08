今年6月1日から導入された「拘禁刑」…これまでの「懲役刑」「禁錮刑」から何が変わるのか

2025年6月1日、改正刑法の施行により「拘禁刑」が新たに導入されてから約2か月が過ぎた。これは、従来の「懲役刑」と「禁錮刑」とを統合し、より柔軟かつ多様な受刑者処遇を可能にすることを意図した制度改革である。

拘禁刑の導入によって、一体何が変わるのか、そしてどのような心理学的・法的意義があるのか。今後の課題と国際的比較を通じて日本の刑事政策の転換点を述べていきたい。

拘禁刑とは何か

これまでの刑罰体系において、「懲役刑」は受刑者に対して刑務作業を義務づける一方で、「禁錮刑」は作業義務を伴わず、概して交通事犯などに適用されることが多かった。

しかし、ただ自由を剥奪されて刑務所で過ごすのは苦痛だという理由もあって、現実には禁錮刑受刑者の大多数が自発的に作業(請願作業)に従事しており、両者の実質的な違いは曖昧になっていた(法務省, 2022)。

拘禁刑は、受刑者に対し「作業」「改善指導」「教育」など多様な処遇を個別に組み合わせることを可能にする制度である(刑法改正第12条)。作業は義務というよりは、改善更生を目的としたものと位置づけられ、その内容や時間はより柔軟になり、改善指導や心理的支援と並行して実施できるようになった。

「作業一辺倒」からの転換とその意義

従来の懲役刑では、受刑者は一日の大半を刑務作業に費やし、刑務作業が矯正処遇の中心であった。そのため、受刑者の再犯リスク要因(本人のパーソナリティ上の問題性、薬物などへの依存、粗暴性、反社会性、認知の歪み、トラウマ歴など)への対応は十分ではなかった。

一方、拘禁刑では、認知行動療法や動機づけ面接、さらには社会的スキルトレーニングなどのエビデンスに基づく心理的介入がこれまで以上に積極的に導入されることが期待されている(Lipsey et al., 2007)。それによって、受刑者の「問題性」を改善し、再犯防止と円滑な社会復帰を目指すことが期待される。

拘禁刑の処遇は、主として「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」に基づいて実施される。この法律は2006年に制定され、人権保障と処遇の個別化の原則を掲げている。

同法に規定された「改善指導」には、規則正しい生活や対人関係を育てる「一般改善指導」と、個別具体的な犯罪原因にアプローチする「特別改善指導」とがある(刑事収容施設法第38条)。これらの指導は、先に述べた再犯リスク要因に焦点を当てる点で心理学的にも合理性がある。

拘禁刑における課題

拘禁刑の実施に際しては、いくつかの制度的・運用上のジレンマが指摘されている。

第一に、処遇に関する施設間のリソース差によって、受刑者が受けられる指導の質に地域的な格差が生じる可能性がある。

第二に、個別性を尊重した柔軟な処遇運用が重要である一方で、法の下の平等原則との整合性を保つ必要があるため、施設ごとの裁量の範囲や運用の透明性が課題となる。

第三に、自由刑の意義が変容するなかで、従来の作業を通じた矯正と、新たな教育・改善指導中心の処遇との関係について、刑罰としての実効性や社会的受容性に関する理論的再検討が求められている。

第四に、第一とも関連するが、個別的柔軟的な指導を行ううえで、専門的な心理的アセスメントや処遇介入を行う人材の不足である。

国際的比較:諸外国における矯正処遇との違い

ノルウェーやスウェーデンでは、刑務所を「修復の場」ととらえ、心理教育的支援、社会復帰準備教育、心理治療などが体系的に整備されており、「福祉的矯正」の先進的なモデルとなっている(Pratt, 2008)。

一方で、刑務所の居心地が良すぎて反省の場にはならないのではないかなどといった疑問が呈されることもある。

北米ではエビデンスに基づく「リスク・ニーズ・治療反応性(RNR)モデル」が導入されており、受刑者の再犯リスクレベルとニーズに応じた処遇が採用されている。これによって、再犯率が大きく低下することが実証されている(Bonta & Andrews, 2016)。

今後の展望と提言

拘禁刑の導入は、刑罰の目的を単なる「応報」から「社会への再統合」へとシフトさせる契機となる。しかしその実効性を確保するためには、いくつかの制度的、実践的な施策が求められる。

まず重要なのは、多職種が連携して受刑者を指導、支援する体制の制度化である。矯正施設における処遇は、従来の刑務官主導型から、心理職、教育職、福祉専門職、医療職といった多様な専門家が協働するチームアプローチへと転換する必要がある。受刑者の抱える問題は、犯罪傾向のみならず、精神的疾患、発達特性、家庭環境、貧困など複雑であるため、単一の専門性では対処が困難であるからだ。

次に、導入される各種の改善指導や教育プログラムについては、科学的評価を通じてその有効性を継続的に検証し、エビデンスに基づく矯正処遇を確立していくことが不可欠である。心理学的・教育学的知見に基づいた評価枠組みを導入し、受刑者の認知や行動の変容、再犯リスク低下などを客観的に測定しうる指標を整備すべきである。

また、受刑者の多様な文化的・言語的背景に対応する「多文化的調整」も喫緊の課題である。とくに外国人受刑者や女性受刑者、LGBTQの受刑者などに対しては、処遇の公平性を確保するために文化的適合性に配慮した処遇やプログラム開発が必要である。

さらに、社会内処遇との接続を強化するため、保護観察など施設内処遇と地域での支援が断絶しないよう、連続的な支援体制の構築が急務である。仮釈放前から地域の福祉・医療・就労支援機関と連携を取り、釈放後の生活基盤を安定させることで、再犯防止に寄与することが期待される。

拘禁刑の導入は、自由刑の質的転換を試みる制度改革であり、その成否は実施体制の整備と現場の対応力にかかっている。心理学の知見と法制度設計が有機的に連携することで、再犯防止と社会復帰の両立をめざす「人間中心の矯正」が初めて可能になる。

さらに、受刑者が社会に出た後に、社会の側が彼らをどのように受け入れ、社会への再統合を支援するのか、われわれ一人ひとりの意識改革も迫られていると言えよう。

