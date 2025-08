「もっと早く出会いたかったな」”授乳ブラトップ”に共感続出♡

「授乳中もおしゃれを楽しみたい」「ラクなのに、きちんと見せたい」。そんなママたちの切実な声から誕生したのが、ENEU(エニュー)の授乳ブラトップ。クラウドファンディングで1135%の支援率を達成した話題のアイテムが、ついに一般販売をスタート!育児に追われながらも、自分らしさを大切にしたいママたちにこそ届いてほしい、共感の詰まった逸品です。

授乳ブラに見えない!“きれい見え”の秘密

ENEUの授乳ブラトップは、授乳ブラとは思えないほどのスタイリッシュな見た目が魅力。デコルテを美しく見せるラインと、長めの着丈で体型カバーも叶えてくれる優れものです。

クロスオープン構造で片手でサッと授乳ができ、忙しいママにもぴったり。バストラインを美しくキープしながら、外出時にも自信を持って着られるデザインに仕上がっています。

HEAVEN Japan秋冬カタログ配布開始♡新色ブラ&サイズ展開に注目

快適&美胸を叶えるこだわり機能

産後のデリケートな肌にも優しい、やわらかな素材感。吸水量60mlの母乳吸水カップを内蔵し、母乳漏れの悩みを軽減してくれるのも嬉しいポイントです。

さらに脇下のカットラインや身幅の見直しなど、ママたちの声をもとに細部までアップデート。体型の変化に寄り添いながら、卒乳後まで長く使える一着です。

XLサイズの追加や新色「アッシュグレー」など、選べる楽しさも広がりました。

一般販売スタート&新色も登場!

NEW 授乳ブラトップ(PLUS+)

価格:7,500円(税込)

クラウドファンディングで大反響を呼んだENEUの授乳ブラトップは、7月17日(木)より一般販売を開始。

さらに、落ち着きとおしゃれを兼ね備えた新色「アッシュグレー」は7月23日(水)より先行予約がスタートします。発送は8月6日(水)から順次開始予定。

この夏、自分らしさと心地よさを両立した授乳ブラで、毎日をもっと軽やかに過ごしてみませんか?

サイズ:S / M / NEW M / NEW L / NEW XL(カラー:ホワイト(旧タイプ)/ブラック/アッシュグレー(新色))

“ママらしさ”に縛られない、あなたらしさを

「育児中だから、おしゃれは我慢しなきゃ」--そんな時代はもう終わり。ENEUの授乳ブラトップは、機能性と美しさを両立しながら、ママたちが自分らしく過ごすための味方になってくれます。

あなたがあなたでいることを応援する一着を、ぜひこの機会に手に取ってみてくださいね。きっと「もっと早く出会いたかった」と思えるはずです♡