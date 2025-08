2025年の夏、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、史上最高の“びしょ濡れ”と“超興奮”が待っています。

パークの夏の風物詩『NO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレード』には、初登場のマイメロディ&クロミ、ポケモンのフロートも加わり、パワーアップ。さらに、期間限定の「360° びしょ濡れ!特別エリア」や、涼しく遊べる「メガ・クール・ゾーン」も加わり、パークのいたるところで暑さを吹き飛ばす超興奮体験が楽しめます。

この記事では、夏のUSJを最大限に楽しむためのイベント詳細、濡れるための準備や持ち物、そしてリニューアルされた人気アトラクションの情報まで、知りたい情報を完全網羅でご紹介します!

びしょ濡れパレードがパワーアップ!『NO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレード』

『NO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレード』は、誰もが思わず踊りたくなるようなポップなミュージックとともに、パーク中が“全員びしょ濡れ”になる夏のメインイベントです。フロートやエンターテイナーから水がまき散らされるだけでなく、頭上からも大量の水が降り注ぎ、豪快で超爽快な体験が届けられます。

パレードにはハローキティやピーナッツの仲間たち、ミニオン、セサミストリート、マリオと仲間たち、そしてポケモンが登場。 さらに2025年は、サンリオのフロートに50周年の「マイメロディ」と20周年の「クロミ」が、マリオのフロートには「ジュゲム」のダンサーが初登場し、パレードを一層盛り上げます。

『NO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレード』イメージ

『NO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレード』の概要

開催場所:パークワイド(パレードルート)

フロート順:ハローキティ⇒ピーナッツ⇒ミニオン⇒セサミストリート⇒SING⇒マリオと仲間たち⇒ポケモン

走行時間:約40分

パレードの開催は一日一回で、開催時間は日によって異なります。

もっと濡れたい人へ!「360° びしょ濡れ! 特別エリア」

グラマシーパーク(ニューヨーク・エリア)に設置されるこの特別エリアでは、パレードに登場する全てのフロートとエンターテイナーによる特別なステージを四方から楽しめます。 驚くほどの水が放出されるここだけの特別な体験で、この夏一番の超爽快・超興奮を体感できます。

「360° びしょ濡れ! 特別エリア」

対象期間:2025年7月1日(火)〜8月20日(水)

価格:2,100円(税込)

発売箇所:WEBチケットストア、ローソンチケット

クールダウン&屋内で涼しく楽しむアトラクション

夏限定の超爽快ひんやりスポット「メガ・クール・ゾーン」もパワーアップ。今年はパークの仲間たちが装飾され、シューティングエリアが拡大。

「メガ・クール・ゾーン」イメージ

■メガ・クール・ゾーン

夏限定のひんやりスポット「メガ・クール・ゾーン」もパワーアップ。 シューティングエリアが拡大し、巨大ミストも設置され、大人も子どもも涼しく休憩できるスポットです。

■ユニバーサル・クールジャパンと定番ライド

屋内では『ユニバーサル・クールジャパン』も楽しめます。 『SPY×FAMILY XR ライド』や初コラボとなる「薬屋のひとりごと」の超リアル体験がCoolに楽しめます。

さらに、“びしょ濡れ”不可避の『ジュラシック・パーク・ザ・ライド』や『ジョーズ』など、パークのいたるところで心から思いっきり超冒険を楽しめる夏があなたを待っています。

新エリア&リニューアルで興奮は最高潮に!

この夏、USJの興奮は定番イベントだけではありません。人気エリアが続々とパワーアップし、パーク体験はさらに進化しています。

■『スヌーピー・スタジオ』が待望のリニューアル!

パーク開業時から世代を超えて愛されてきた人気エリア『スヌーピー・スタジオ』が、その魅力をさらにパワーアップしてリニューアルオープン!これまで以上に楽しめる空間に生まれ変わりました。

■『ミニオン・パーク』が拡張!新アトラクション&フードも

新『ミニオン・パーク』ビジュアル (画像:USJ)

大人気の『ミニオン・パーク』が拡張され、新アトラクション『ミニオン・ハチャメチャ・ミッション 〜大悪党への道〜』が誕生しました。ゲストは悪党グループ「ヴィシャス6」の一員になるため、最新鋭のブラスターを手にシューティングに挑戦。何もかもぶっ飛ばす爽快感が味わえます。

さらに、悪党のためのスナックスタンド『イーブル・イーツ』や新ショップ『イーブル・スタッフ』もオープン。罪深いほどヤミツキになるフードや、悪役に扮したミニオンの限定グッズも見逃せません。

【完全攻略】夏のUSJ、服装と持ち物リスト

夏のイベントを最大限に楽しむために、”びしょ濡れ”になる準備は万全に!以下の持ち物があると安心です。

●服装: Tシャツやショートパンツなど、濡れても乾きやすい服装がおすすめ。

●足元: スニーカーよりサンダルやウォーターシューズが快適です。

●防水スマホケース: 写真撮影に必須。首から下げられるタイプが便利。

●大きめのタオル: パレード後に体を拭くのに役立ちます。

●着替え一式: パーク内で購入もできますが、持参すると安心です。

●ウォーターシューター: パーク内で購入し、パレードに参戦しましょう!

史上最高の“びしょ濡れ”パレードから、パワーアップした人気エリア、そして涼しく楽しめる屋内アトラクションまで、2025年のUSJは楽しさが満載です。しっかり準備して、最高の夏の思い出を作りに、パークへ出かけてみてはいかがでしょうか。

