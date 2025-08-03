¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤¬4ÀïÁ´¾¡¡¡SC·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö¤â4¶¯¡¡¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤Ï2¾¡2ÇÔ¤Ç½à·è¾¡¤Ë¿Ê¤á¤º¡ÚÃÕÆâ¤ß¤É¤êCHALLENGE CUP¡Û
¡þ¥«¡¼¥ê¥ó¥°ÃÕÆâ¤ß¤É¤êCHALLENGE CUP(7·î31Æü¡Á8·î3Æü¡¢ÃÕÆâ»Ô¤ß¤É¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯)
¥«¡¼¥ê¥ó¥°ÃÕÆâ¤ß¤É¤êCHALLENGE CUP¤Ï¡¢¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤é¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤Î4¥Á¡¼¥à¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2¥Ö¥í¥Ã¥¯À©¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥í¥Ó¥ó¡£ ³Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯8¥¨¥ó¥É¤ÇÁè¤¤¡¢¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬3Æü¤Ë½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤òÀï¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖPOOL C¡×¤Ç¤Ï¡¢2Âç²ñÏ¢Â³¸ÞÎØ¥á¥À¥ë¤Î¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤¬4ÀïÁ´¾¡¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎSC·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö¤Ë¤â6-1¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î2¥Á¡¼¥à¤¬½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖPOOL D¡×¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯3·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤¬2¾¡2ÇÔ¤Ç½à·è¾¡¤Ë¿Ê¤á¤º¡£Team Kang¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤ÈÃæÉôÅÅÎÏ¤¬½à·è¾¡¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£3Æü¤Ë¤Ï½à·è¾¡¡¢3°Ì·èÄêÀï¡¢·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¡¢SC·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö¡¢¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤Î3¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ëÆüËÜÂåÉ½·èÄêÀï¤¬9·î¤Ë³«ºÅ¡£ÆüËÜ¤Ïº£Ç¯3·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç½Ð¾ìÏÈ³ÍÆÀ¤ÏÆ¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿1¥Á¡¼¥à¤¬12·î¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¸ÞÎØºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2ÏÈ¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
¢¦¥é¥¦¥ó¥É¥í¥Ó¥ó
¡ÚPOOL C¡Û
1°Ì ¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì 4¾¡0ÇÔ
2°Ì SC·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö 3¾¡1ÇÔ
3°Ì ËÌ³¤Æ»¶ä¹Ô 2¾¡2ÇÔ
4°Ì »¥ËÚ¹ñºÝÂç³Ø 1¾¡3ÇÔ
5°Ì GRANDIR 0¾¡4ÇÔ
¡ÚPOOL D¡Û
1°Ì Team Kang 4¾¡0ÇÔ
2°Ì ÃæÉôÅÅÎÏ 2¾¡2ÇÔ
3°Ì ¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹ 2¾¡2ÇÔ
4°Ì ¥Õ¥£¥í¥·¡¼¥¯ÀÄ¿¹ 1¾¡3ÇÔ
5°Ì ¥í¥³¡¦¥¹¥Æ¥é 1¾¡3ÇÔ
¡Ú½à·è¾¡¡Û
¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì vs ÃæÉôÅÅÎÏ
Team Kang vs SC·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö