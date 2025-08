一般社団法人 日本損害保険協会が、2025年7月24日に「令和8年度税制改正要望」を決定!

損害保険業の健全な発展を通じ、経済の発展と国民が安心して暮らせる社会の構築に寄与する、7つの要望事項が発表されました。

一般社団法人 日本損害保険協会「令和8年度税制改正要望」

発表日:2025年7月24日(木)

一般社団法人 日本損害保険協会(会長:舩浵 真一郎)は、損害保険業の健全な発展を通じて、我が国経済の発展と国民が安心して暮らせる社会の構築に寄与していく観点から、令和8年度の税制改正要望(全7項目)を決定しました。

1. 火災保険等に係る異常危険準備金制度の充実

火災保険等に係る異常危険準備金制度について、洗替保証率を現行の30%から40%に引き上げることを要望しています。

本則積立率となる残高率も同様に引き上げとなります。

2. 国際課税ルールの改定における対応

国際課税ルールに基づく国内法制度の見直しや実施にあたっては、損害保険ビジネスの特性を踏まえ、正当な経済活動を阻害することがないよう、十分に留意することを求めています。

3. 損害保険に係る消費税制上の課題解決に向けて

税率の引上げに伴って拡大する、損害保険に係る消費税制上の課題である「税の累積」や「税の中立性の阻害」を解消する、抜本的な対策を検討することを要望しています。

4. 確定拠出年金に係る税制上の措置

確定拠出年金制度について、個人型年金および企業型年金の積立金を対象とした特別法人税を撤廃することを要望しています。

この特別法人税は令和7年度末まで経過措置により課税停止となっています。

5. 地震保険料控除制度の充実

地震保険の更なる普及のため、保険料控除制度の充実策について検討することを求めています。

6. 受取配当等の二重課税の排除

受取配当等益金不算入制度について、「二重課税の排除」の観点から議論を行うことを要望しています。

7. 損害保険業に係る法人事業税の現行課税方式の継続

既に収入金額を課税標準としている損害保険業に係る法人事業税について、現行の課税方式を継続することを要望しています。

日本損害保険協会による、令和8年度税制改正要望の紹介でした。

