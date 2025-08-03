¡Ö¶õ¼ê¤¨¤°¤¤¤ï¡×18ºÐ¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡¢½ªÎ»Ä¾Á°¤Ë¥¿¥ª¥ëÅêÆþ¤Î¾×·âKO ¶Ë¿¿ÂÐ·è¤Ç·àÅª·èÃå
¡¡¶Ë¿¿¶õ¼ê¤Î·Ð¸³¼ÔÆ±»Î¤¬½ª»ÏÂÇ¤Á¹ç¤Ã¤¿ÃÏ¹ö¤Î9Ê¬´Ö¡£»ê¶áµ÷Î¥¤Ç¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë²¥¤ê¡¢½³¤ê¹ç¤¦¶Ë¿¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¹¶ËÉ¤Ï¡¢»î¹ç½ªÎ»Ä¾Á°¤Ë¿Ø±Ä¤¬¥¿¥ª¥ë¤òÅêÆþ¤¹¤ë¾×·âKO¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°Âè1»î¹ç¤Î10ÂåÂÐ·è¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÁÔÀä¤µ¤Ë¡Ö¶õ¼ê¤¨¤°¤¤¤ï¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡8·î2Æü¡¢Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖABEMA presents RISE WORLD SERIES 2025 TOKYO¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç¡¢°æ¾åÏ¡¼£¡ÊRAUSU GYM¡Ë¤ÈÀçÇÈ¾»´õ¡ÊFLAT UP¡Ë¤¬ÂÐÀï¡£·ã¤·¤¤ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ÎËö¡¢3¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤Ã¤¿°æ¾å¤¬½ªÎ»´ÖºÝ¤Î¥¿¥ª¥ëÅêÆþ¤Ç·àÅª¤ÊKO¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¦¤Ë¶Ë¿¿¶õ¼ê¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤Ë»ý¤Ä¶õ¼ê²ÈÂÐ·è¡£Âè62²óK-1¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ A¥¯¥é¥¹-55Ô¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÍ¥¾¡¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢¥×¥í2Ï¢¾¡¤Î18ºÐ¡¦°æ¾å¤È¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÇKO¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿19ºÐ¡¦ÀçÇÈ¤Ë¤è¤ëÌµÇÔÆ±»Î¤ÎÆ±Ç¯ÂåÂÐ·è¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤é·ã¤·¤¤ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¡£
¡¡1¥é¥¦¥ó¥É¡¢Â¿ºÌ¤Ê½³¤ê¤ò¸«¤»¤ë°æ¾å¤¬¶¯¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç»î¹ç¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Î¾¼Ô¤È¤â·èÄêÂÇ¤ò·ç¤¤¤¿¤Þ¤Þ¥é¥¦¥ó¥É¤ò½ª¤¨¤ë¡£2¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï°æ¾å¤¬½ª»ÏÁ°¤Ë½Ð¤Æ¹¶Àª¤ò¤«¤±¤ë¡£2ÅÙ¡¢3ÅÙ¤ÈÀçÇÈ¤ò¥í¡¼¥×ºÝ¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤ÆÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤»¤ë¾ìÌÌ¤¬Â³¤¡¢ÀçÇÈ¤âÈ¿·â¤·¤¿¤¬¡¢°æ¾å¤Î°µÅÝÅª¤Ê¹¶·âÎÏ¤ËABEMA¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°µÎÏ¤¹¤´¤¤¡×¡Ö°æ¾å¶¯¤¤¤ï¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÆó¿Í¤È¤â¤è¤¯ÅÝ¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ½ª3¥é¥¦¥ó¥É¡¢³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é°æ¾å¤¬¥¢¥´¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤ë¡£ÀÜ¶áÀï¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢ÃæÈ×°Ê¹ß¤Ï¤Þ¤ë¤Ç·ö²Þ¥Þ¥Ã¥Á¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ë¡£°æ¾å¤¬ÀçÇÈ¤ò¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¶ú»É¤·¤Ë¤·¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤òÏ¢ÂÇ¡£¤µ¤é¤Ë¥í¡¼¥×¤òÇØÉé¤ï¤»¤Æ¥ß¥É¥ë¥¥Ã¥¯¤òÏ¢È¯¤·¡¢°ìÊýÅª¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥À¥¦¥ó¤òÀë¹ð¤·¤¿¡£
¡¡»Ä¤ê30ÉÃ¡£°æ¾å¤¬¥Ñ¥ó¥Á¤ÎÏ¢ÂÇ¤È¥ß¥É¥ë¤ÇÌÔ¹¶¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢ÀçÇÈ¤âÈô¤Ó½³¤ê¤ÇÈ¿·â¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Íò¤Î¤è¤¦¤Ê¹¶·â¤ËÂÑ¤¨¤¤ì¤º¡£´éÌÌ¤ËÁ°½³¤ê¡¢Â³¤±¤¶¤Þ¤Ë¥ß¥É¥ë¤ä¥Ñ¥ó¥Á¤òÈïÃÆ¤¹¤ë¤È¡¢»î¹ç½ªÎ»Ä¾Á°¤ËÀçÇÈ¿Ø±Ä¤¬¥¿¥ª¥ë¤òÅêÆþ¡£¼ã¼ê¤Î¥×¥ì¥ê¥ß¥Ê¥ê¡¼¥«¡¼¥ÉÂè1»î¹ç¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÁÔÀä¤ÊKO·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡3¥é¥¦¥ó¥É9Ê¬´Ö¡¢½ª»ÏÂÇ·â¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢Ìµ¿ÔÂ¢¤Î¥¹¥¿¥ß¥Ê¤ò¸«¤»¤¿°æ¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤¤Áª¼ê¤À¤Ê¡×¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¥¹¥¿¥ß¥Ê¤Î»ý¤Á¼ç¡×¡Ö¶õ¼ê¤¨¤°¤Ã¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¶õ¼ê²È¤«¡×¤È¾Î»¿¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¡Ö¥¿¥ª¥ë¤«¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤·¤ã¡¼¤Ê¤¤¡×¡Ö¾Íè¤ò¹Í¤¨¤¿¤éÂÅÅö¤ÊÈ½ÃÇ¡×¤È¥¿¥ª¥ëÅêÆþ¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£