¡Ú£Ò£É£Ó£Å¡ÛÆá¿ÜÀîÎ¶¿´¤¬£Ó¥Õ¥é¥¤µéÅ¾¸þ¤Ë¼«¿®¤È²ÝÂê¡Ö¾å¤¬¤Ã¤¿£±¡¦£µ¥¥í¤ò¤É¤¦À¸¤«¤¹¤«¡Ä¡×
¡¡Î©¤Áµ»ÂÇ·â³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ó£Å¡¡£×£Ï£Ò£Ì£Ä¡¡£Ó£Å£Ò£É£Å£Ó¡¡£²£°£²£µ¡¡£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡×¡Ê£¸·î£²Æü¡¢Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë¤Ç¡¢£Ò£É£Ó£Å¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤ÎÆá¿ÜÀîÎ¶¿´¡Ê£±£¹¡Ë¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µéÅ¾¸þ¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¡¢Î¶¿´¤ÏÆ±µé£±°Ì¤ÎÀ¯½ê¿Î¡Ê£²£¶¡Ë¤ÈÂÐÀï¡££±¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡Ë¤Ëº¸¥Õ¥Ã¥¯¤Ç¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÇÈ½Äê£³¡½£°¤Ç´°¾¡¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢Î¶¿´¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÈÖ¥¥Ä¤¤Àï¤¤¤Ç°ìÈÖ¤¤Ä¤¤Áê¼ê¤Ç¡Ä¡£¤³¤Î°ìÀï¤Ç£²ÀïÊ¬¤Î·Ð¸³¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¯½êÁª¼ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÐÀïÁê¼ê¤Ë´¶¼Õ¤ÎÊÛ¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö²áµî¥¤¥Á¤¤Ä¤¤»î¹ç¤È¤¤¤¦¤«¡£µ¤»ý¤ÁÆ±»Î¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤ò¤·¤¿¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¡£»î¹ç¤ò¡Ö¤â¤È¤â¤È£±£ÒÌÜ¤«¤é¥À¥¦¥ó¤ò¼è¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢£²£ÒÌÜ¤Ë¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÌÂ¤¤¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥¤µé¤è¤ê¤â£±¡¦£µ¥¥í½Å¤¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¤ÇÀï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤È¤«¤ÏÉé¤±¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³¬µé¤Îº¹¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡££²£Ò¤ÏÆÃ¤ËÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¡£¤³¤ÎÈ¿¾Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡ÖÄ¾¤¹ÅÀ¤â¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢£µ£³¥¥í¤ÎàÀ°¤¨Êýá¤ò¤â¤Ã¤È¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¸ºÎÌ¤Ç¤ÎÂÎ½Å¤Î¡ËÍî¤È¤·Êý¤È¤«³Ø¤Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤ÉÕ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤ò¤â¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¾å¤¬¤Ã¤¿£±¡¦£µ¥¥í¤ò¤É¤¦À¸¤«¤¹¤«¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡¢ÊÝ»ý¤¹¤ë¥Õ¥é¥¤µé¤Î¥Ù¥ë¥È¤òÊÖ¾å¤·¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ¤ò»ý¤Ä²Ö²¬Îµ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¡Ö¼í¤ë¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤Ê¤á¤ó¤Ê¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ë¡£