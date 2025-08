歌手大黒摩季(55)が2日までにインスタグラムを更新。初めてメディア露出した日のことを回顧した。

大黒は「8月1日 1997年のこの日それまでメディア露出していなかった『ベールを被った大黒摩季、本当は存在しない、と言われていた大黒摩季』」とデビューから数年、メディア露出をしていなかったことをつづった。

大黒は「お台場のレインボースクエア有明の特設ライブ会場、4万7千人の観客を目の前に清水の舞台から飛び降りて デビュー後初めて世の中に顔を出し 生で歌いテレビ中継をし決死の三段跳びをした」と初のメディア露出を回顧。

続けて「大黒摩季はいないと言われて 8/1に生身を晒してから四半世紀 もはや、笑っちゃうくらいにありのままで大黒摩季は存在してます 共に肌でその全身で火の玉ROCKをビリビリ感じて天翔しよう MY ROCK WITH YOU おまき」とファンへ呼びかけた。

この投稿にフォロワーからは「テレビ初出演だった『ミュージックステーション』を釘付けになって観てました」「デビューして沢山の心刺さる曲を歌をありがとうございます」「当時『大黒摩季は3人いる』説を信じてたうちの一人です(笑)」とコメントが寄せられている。