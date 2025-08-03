Âç¤ÎÎ¤Àï¤Ç´ÑµÒ¤¬¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¡¡¸µ£Î£È£Ë¥¢¥Ê¤¬²þ¤á¤Æ¶ì¸À¡Ö¸«¤ëÂ¦¤Ë¤âÎéµ·¤ÏÉ¬Í×¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î´ÑÀï¥Þ¥Ê¡¼¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¸µ£Î£È£Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÇÂçÁêËÐÃæ·Ñ¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿Æ£°æ¹¯À¸»á¤¬£²Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆ£°æ¹¯À¸¤Î¤¦¤Ã¤Á¤ã¤êÂçÁêËÐ¡×¤ÇÆ°²è¤ò¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡££··î¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Çµ¯¤¤¿´ÑµÒ¤Î¼êÇï»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°¾ì½ê£±£²ÆüÌÜ¡¢²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤¬·ë¤Ó¤ÇËëÆâ°ì»³ËÜ¡ÊÊü¶ð¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£ºÇ½é¤ÎÁêËÐ¤Ç¤ÏÂç¤ÎÎ¤¤¬°ìÊýÅª¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¹Ô»Ê·³ÇÛ¤Ï°ì»³ËÜ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Êª¸À¤¤¤ò¤Ä¤±¤¿¿³È½ÃÄ¤Î¶¨µÄÃæ¤Ë²ñ¾ì¤Î£É£Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î´ÑµÒÀÊ¤«¤é¼è¤êÄ¾¤·¤òµá¤á¤ë¼êÇï»Ò¤¬È¯À¸¡£Æ£°æ»á¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Í¾·×¤Ê¤³¤È¤Ï¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Æ£°æ»á¤Ï¡Ö¡Êº£²ó¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç¡Ë¼êÇï»Ò¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤È¡£Á°¤Ë¤â¡Ê£±£¹£¹£¹Ç¯¤Î¡ËÌ¾¸Å²°¾ì½ê¡¢½ÐÅç¤Î½éÍ¥¾¡¤Î»þ¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø½ÐÅç¡¢½ÐÅç¡Ù¤È¼êÇï»Ò¤Ç±þ±ç¤¹¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¼ºÎé¤ÊÏÃ¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÂçÁêËÐ¤Î´ÑÀï¤Î»ÅÊý¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÂçÁêËÐ¤Ë¤Ï¤·¤¤¿¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï´ÑÀï¤¹¤ëÂ¦¡¢ÁêËÐ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¸«¤ëÂ¦¤Ë¤âÎéµ·¡¢¥Þ¥Ê¡¼¤ÏÀäÂÐÉ¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²þ¤á¤ÆÎÏÀâ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥´¥ë¥Õ¤Î¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Î»þ¤Ë¡Ø¤ªÀÅ¤«¤Ë¡Ù¤È¡£¤ß¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤È¤·¤Þ¤¹¤è¡£¥«¥á¥é¤µ¤¨¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼²»¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡£¥¿¥Ö¡¼¤Ç¤¹¤«¤é¡£¥Æ¥Ë¥¹¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÂÇ¤ÄÁ°¤Ï¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£ÏÃ¤·À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤é¡¢¿³È½¤¬¤Ê¤À¤á¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÂ¾¶¥µ»¤ÎÎã¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°¾ì½ê½éÆü¤Ë¤â¡¢Âç¤ÎÎ¤¤¬Î©¤ÄÄ¾Á°¤Ë´ÑµÒÀÊ¤«¤éÂçÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ËÜ¿Í¤¬¤Ä¤Ã¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£°æ»á¤Ï¡ÖÂçÁêËÐ¤â¡¢¤»¤á¤ÆÀ©¸Â»þ´Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï°ì²ó°ì²ó¤Î»ÅÀÚ¤ê¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤«¤¿¤º¤ò¤Î¤ó¤Ç¡ØÎ©¤Ä¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£