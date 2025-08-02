INI¡¢Èøºê¾¢³¤¡õÆ£ËÒµþ²ð¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶ÊÇÛ¿®·èÄê
Èøºê¾¢³¤¡õÆ£ËÒµþ²ð¡ÊC¡ËLAPONE ENTERTAINMENT
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÈINI(¥¢¥¤¥¨¥Ì¥¢¥¤)¡É¤ÎÈøºê¾¢³¤¡õÆ£ËÒµþ²ð¤¬¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡ÖUnrequitedLove(¥¢¥ó¥ê¥¯¥ï¥¤¥Æ¥Ã¥É ¥é¥Ö)¡×¡Ö¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×¤Î2¶Ê¤ò8·î4Æü¤ËÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇINI Official YouTube¤Ç¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼«¤é´ë²è¡¦É½¸½¤·¡¢È¯¿®¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖINI STUDIO¡×¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤ä¥«¥Ð¡¼³Ú¶Ê¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¥Ü¡¼¥«¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î2¿Í¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤òÀ©ºî¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È¤ä³Ú¶Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¡¢º£²ó¤ÎÀ©ºî¤Ë¿¼¤¯·È¤ï¤Ã¤¿¡£
¡ÖUnrequited Love¡×¤ÏHY¡¦Ãç½¡º¬Àô»á½ñ¤²¼¤í¤·¤Î³ð¤ï¤Ê¤¤Îø¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿¥Ð¥é¡¼¥É¤Ç¡¢¡Ö¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×¤ÏÂ¿ÅÄ¿µÌé»á¤¬ºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¡¢Èøºê¡¦Æ£ËÒ¤¬ºî»ì¤òÃ´Åö¤·¤¿¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡£
³Ú¶ÊÇÛ¿®·èÄê¤ËÈ¼¤¤¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¡£À³Ê¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÂÐ¾ÈÅª¤Ê¤¬¤é¡¢²ÎÀ¼¤¬½Å¤Ê¤ë¤ÈÍ£°ìÌµÆó¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹2¿Í¡£¡Ö¿¿µÕ¤Î¸ÄÀ¡×¤¬¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¢²½³ØÈ¿±þ¤òÇò¤È¹õ¤Î°áÁõ¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·ëÀ®4¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿INI¤ÏÀè·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿3RD ALBUM¡ØTHE ORIGIN¡Ù¤¬¼«¿È½é¤Î½é½µÇä¾å45ËüËç¤òÆÍÇË¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¤â7ºîÏ¢Â³¥Ï¡¼¥Õ¥ß¥ê¥ª¥ó¤òÆÍÇË¤·¡¢9·î¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä¸ø±é3DAYS¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£
INI¤Î³Ú¶ÊÀ©ºî¤ä¿¶¤êÉÕ¤±¡¢¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ê¤É¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÌÌ¤Ë¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤«¤é¾ðÊóÈÖÁÈ¤Þ¤Ç³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸Ä¡¹¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Èøºê¡¦Æ£ËÒ¤Ï¡¢6·î27Æü¤«¤éÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿ÏÃÂê¤ÎAmazon Prime¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖSo You Can Shine¡×¤Ë²Î¾§»²²Ã¡£9·î6Æü¤Ë¤ÏÄ¹ºê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØHAPINESS JAM 2025¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£º£¸å¤ÏÏ©¾å¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£