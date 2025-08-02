¡ÖÆ©¤±¶ñ¹ç¤¬¡Ä¡×¥Ô¥¿¥Ô¥¿ÇöÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÑ»¶ÌÍÚ¤ËµÓ¸÷¡Ö¸÷¤Î»È¤¤Êý¤¬¡¢¿À¤¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÂ©¤ò°û¤à¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß´¶¡×
¸÷¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤ëÆ©¤±´¶¤¿¤Ã¤×¤êÄ¶Çö¼ê¥ï¥ó¥Ô
¡¡¥Ô¥¿¥Ô¥¿¤ÎÇöÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¸µHKT48¤Ç½÷Í¥¤ÎÑ»¶ÌÍÚ(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÎÏ¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ°ìËç¤Î¼Ì¿¿¤¬»Å¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤¿¤À¤¿¤À¿È¤ò°Ñ¤Í¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤ê¡¢½µ´©¥Ý¥¹¥È¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ö¤Ï¤ë¤Ã¤Ô¡¢°¦¤µ¤ìÈþ¥Ü¥Ç¥£¡×¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ëÄ¶Çö¼ê¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÂ©¤ò°û¤à¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß´¶¡×¡Ö¸÷¤Î»È¤¤Êý¤¬¡¢¿À¤¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¡ÖÆ©¤±¶ñ¹ç¤¬¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£