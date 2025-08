ニューカッスル、イングランド代表GKラムズデールをレンタル移籍で獲得！　背番号「32」を付け指揮官との再会も実現

ニューカッスルは2日、サウサンプトンに所属するイングランド代表GKアーロン・ラムズデールを1シーズンの期限付き移籍で獲得したことを発表した。現在27歳のラムズデールは、シェフィールド・ユナイテッドの下部組織出身で、2021年夏にアーセナルに完全移籍を果たした。加入1シーズン目から正GKの座を確保するも、2023年夏のスペイン代表GKダビド・ラヤの加入により、序列が低下。翌年の夏にサウサンプトンへ活躍の場を移していた。

