次回 8月9日（土）よる10時〜日本テレビ系で放送の「with MUSIC」。8月9日（土）の出演アーティスト・歌唱楽曲の情報を解禁！

来年日本デビュー25周年を迎えるBoAが「with MUSIC」初登場！デビューから今までの24年の軌跡を年表と共に振り返る。憧れの木村拓哉と対面した紅白歌合戦の秘話とは？

スタジオライブでは、2002年にリリースした大ヒット曲「JEWEL SONG」と、最新曲「Good for U」を披露する。

結成10周年を迎えた新しい学校のリーダーズがトークゲストとして登場！世界最大規模の音楽フェス「コーチェラ2024」4月14日（現地時間）公演のGOBI STAGEで大トリを務め、世界30都市以上で公演を成功させるなどグローバルに活躍。今一番、新しい学校のリーダーズの熱狂的なファンが多い意外な都市は？スタジオライブでは、2018年にリリースした「最終人類」を披露する。

timelesz、FUNKY MONKEY BΛBY'S、NEXZの出演も決定！

timeleszは、日本テレビ系バスケットボール応援ソングとして、菊池風磨がラップパートを書き下ろした、夏の暑さを吹き飛ばすような疾走感あふれる新体制timelesz初のタイアップ楽曲「Steal The Show」をテレビ初歌唱。FUNKY MONKEY BΛBY'Sは2007年にリリースした大ヒット曲「ちっぽけな勇気」と、最新曲「Come back home」のSPメドレー。「Nizi Project Season 2」から誕生したグローバル・ボーイズグループのNEXZは、Billboard JAPAN週間アルバム・セールス・チャート初登場1位を獲得した話題曲「One Bite」を披露する。

＜出演アーティスト＞※五十音順

アーティスト：新しい学校のリーダーズ、timelesz、NEXZ、FUNKY MONKEY BΛBY'S 、BoA

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