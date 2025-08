かわいいが詰まってる! YouTubeチャンネル「FunnyCatsChronicle」では、ドーム型のかごの下で自由に遊ぶ子猫たちの様子が配信され、動画のコメント欄には「顔をのぞかせる姿がかわいすぎる」「ずっと見ていられる」の声が続出しました。

早速ドームの下に潜り込み…

注目を集めたのは「Kittens under the dome . Funny Cats and Cute Kitten」という動画。ひっくり返って“ドーム”のようになったかごの周囲に、興味津々な様子の子猫たちが集まってきました。

カットが切り替わると、早速ドームの下に潜り込んだ2匹の子猫の姿が映されます。外の様子を伺いながらひっくり返って、なんとも楽しそう。

この様子を外から眺める1匹の子猫。「ねえねえ、何してるの? 早く出てきてよ〜!」と言わんばかりに、ドームの下に手を入れてちょっかいをかけています。

さらにシーンが切り替わり、1匹の子猫がドームから出ていきました。すると、ドームの下からは3匹の子猫たちがひょっこりと顔をのぞかせます。こんなにたくさんの子猫たちがもぐっていたとは……。後ろの方には、親猫らしき猫の姿も。楽しそうに遊ぶ子猫たちを見守っているのでしょうか。

やがて、子猫たちは順番にドームの下から脱出していきます。「あ〜楽しかった!」とばかりにドームから出ていく子猫たち。やがて2匹目が脱出し……という展開です。

動画のコメント欄には「一日中見ていられるかわいさ!」「居心地よさそうに遊んでいる姿に癒やされる…!」といった声が多数上がっています。かわいいが詰まったドームの様子と、無邪気に遊ぶ子猫たちの姿を、ぜひ動画でも楽しんでくださいね。