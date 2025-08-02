9日放送『with MUSIC』出演アーティスト発表 BoAが初登場＆新体制timelesz初のタイアップ楽曲披露
9日放送の日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』（後10：00〜後10：54）の出演アーティストと歌唱楽曲が2日、発表された。新しい学校のリーダーズ、timelesz、NEXZ、FUNKY MONKEY BΛBY’S、BoA（※50音順）が出演する。
【番組カット】スタジオに登場！新しい学校のリーダーズ＆BoA
来年日本デビュー25周年を迎えるBoAは、同番組初登場。デビューから今までの24年の軌跡を年表と共に振り返る。さらに、憧れの木村拓哉と対面した『紅白歌合戦』の秘話を明かす。2002年にリリースした大ヒット曲「JEWEL SONG」と未公開の最新曲「Good for U」を初披露する。
結成10周年を迎えた新しい学校のリーダーズは、トークゲストとして登場。世界最大規模の音楽フェス『コーチェラ2024』の大トリを務め、世界30都市以上で公演を成功させグローバルに活躍している今一番、新しい学校のリーダーズの熱狂的なファンが多い意外な都市に迫る。2018年にリリースした「最終人類」を披露する。
timeleszは、同局系バスケットボール応援ソングとして、菊池風磨がラップパートを書き下ろした、夏の暑さを吹き飛ばすような疾走感あふれる新体制timelesz初のタイアップ楽曲「Steal The Show」をテレビ初歌唱。FUNKY MONKEY BΛBY’Sは2007年にリリースした大ヒット曲「ちっぽけな勇気」と最新曲「Come back home」のSPメドレーを披露する。
『Nizi Project Season2』から誕生したグローバル･ボーイズグループのNEXZは、話題曲「One Bite」をパフォーマンスする。
【9日放送『with MUSIC』出演アーティスト】※50音順
MC：有働由美子
アーティストナビゲーター：松下洸平
ゲスト：新しい学校のリーダーズ、timelesz、NEXZ、FUNKY MONKEY BΛBY’S、BoA
【番組カット】スタジオに登場！新しい学校のリーダーズ＆BoA
来年日本デビュー25周年を迎えるBoAは、同番組初登場。デビューから今までの24年の軌跡を年表と共に振り返る。さらに、憧れの木村拓哉と対面した『紅白歌合戦』の秘話を明かす。2002年にリリースした大ヒット曲「JEWEL SONG」と未公開の最新曲「Good for U」を初披露する。
timeleszは、同局系バスケットボール応援ソングとして、菊池風磨がラップパートを書き下ろした、夏の暑さを吹き飛ばすような疾走感あふれる新体制timelesz初のタイアップ楽曲「Steal The Show」をテレビ初歌唱。FUNKY MONKEY BΛBY’Sは2007年にリリースした大ヒット曲「ちっぽけな勇気」と最新曲「Come back home」のSPメドレーを披露する。
『Nizi Project Season2』から誕生したグローバル･ボーイズグループのNEXZは、話題曲「One Bite」をパフォーマンスする。
【9日放送『with MUSIC』出演アーティスト】※50音順
MC：有働由美子
アーティストナビゲーター：松下洸平
ゲスト：新しい学校のリーダーズ、timelesz、NEXZ、FUNKY MONKEY BΛBY’S、BoA