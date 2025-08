◆水嶋ヒロ、娘との3ショット公開

【モデルプレス=2025/08/02】俳優の水嶋ヒロが8月2日、およそ1年ぶりに自身のInstagramを更新。娘2人との3ショットを公開した。水嶋は「ひさしぶり」とつづり、青空の下、娘2人と自然を見渡す後ろ姿を公開。続けて、英語で「Time’s flying and the girls are growing up way too fast. Trying not to be an annoying dad…but no promises(時が経つのは早くて、女の子たちはとても早く成長している。うるさい父親にならないようにしてるけど、約束はできないな)」と父としての一面を覗かせた。水嶋は歌手の絢香と2009年2月22日に結婚。2015年6月に長女、2019年10月に次女が誕生した。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】