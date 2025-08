SKY-HIがCEOを務めるマネジメント/レーベル「BMSG」によるオーディションプロジェクト「3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT『THE LAST PIECE』」より、4次審査「クリエイティブ審査」で制作された課題曲5曲が、配信EP『“THE LAST PIECE” Creative Round』としてリリースされた。同審査では、参加者が4人1組のチームに分かれ、BMSG内レーベル「Bullmoose Records」所属のプロデューサー・BANVOXが提供したトラックに対して、歌詞・メロディ・振付を加えるという実践的な課題に挑戦。チームごとの個性が反映された全5曲が完成した。

さらに、同曲のパフォーマンスビデオ『Performance Video - Classroom ver.-』がBMSG公式YouTubeチャンネルで公開された。番組内で放送されたパフォーマンスとは異なり、教室を舞台にした特別な映像となっている。『THE LAST PIECE』は第6話まで放送されており、初回放送から1ヶ月足らずで関連動画の総再生回数は1000万回を突破。参加者は10代に限定されているが、SKY-HIが「過去最高レベル」と語る才能が集結している。第6話ではクリエイティブ審査の全パフォーマンスが終了し、通過者14名のうち7名が発表。次回放送では残る7名の通過者が明かされる予定となっており、SKY-HIの決断に注目が集まっている。■配信情報EP『“THE LAST PIECE” Creative Round』【収録曲】M01. Lily - Team A Ver. from Audition “THE LAST PIECE”M02. So what? - Team B Ver. from Audition “THE LAST PIECE”M03. 光 - Team C Ver. from Audition “THE LAST PIECE”M04. RIGHT NOW - Team D Ver. from Audition “THE LAST PIECE”M05. Love Myself - Team E Ver. from Audition “THE LAST PIECE”