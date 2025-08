この夏、復活を遂げた世界的ロックバンド・オアシスのボーカル、リアム・ギャラガーが、2022年にイギリスのネブワース・パークで行った野外単独ライブを収録したライブフィルム『リアム・ギャラガー:ライブ・アット・ネブワース 2022』の日本初上映が決定した(配給:WOWOW)。ネブワースといえば、1996年にオアシスが25万人を動員し、“オアシスの聖地”として語り継がれている特別な会場。2009年のオアシス解散後、ソロアーティストとして活動を続けてきたリアムが、本作に収められたライブで26年ぶりにネブワースの地に立ち、2日間で17万人を熱狂させ、再び伝説を刻んだ。

披露された全16曲のうち、10曲がオアシス時代の楽曲で構成され、「Champagne Supernova」「Roll It Over」「Live Forever」「Stand By Me」など、ファンにとっては感涙必至のセットリスト。来たる東京ドームでの来日公演を前に、まさに“予習必須”の一本といえるだろう。本作は、東京ドーム公演の前週となる10月17日より、東京・TOHOシネマズ日比谷ほか全国の劇場で公開される。大スクリーンと5.1chサラウンド音響によって、野外フェスならではの開放感や、オーディエンスの多幸感に満ちた空気を、存分に体感できるはずだ。ムビチケ前売り券(オンライン)も発売中。■セットリスト1.Hello*2.Wall of Glass3.Shockwave4.Everything’s Electric5.Stand By Me*6.Roll It Over*7.Slide Away*8.More Power9.The River10.Once11.Some Might Say*12.Cigarettes & Alcohol*13.Supersonic*14.Wonderwall*15.Live Forever*En.Champagne Supernova**オアシス楽曲