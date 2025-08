以前に比べて手に入れやすくなったこともあり、韓国コスメも台頭する昨今。今回はデパコス・ドラコス・韓コスの3大勢力の頂上決戦をテーマに、なんと総勢2500名の百花読者の声をもとにベストコスメランキングを集計! 今回はボディケア部門から【フェムケア】ベスト3を発表します♪

【フェムケア】続けやすいコスパの良さでドラコスが圧勝第1位:iroha INTIMATE CARE「iroha INTIMATE WASH【FOAM TYPE】 ベルガモットとビターオレンジの香り」

「1日座り仕事でも爽やかなデリケートゾーンを実感!」(黒田舞香さん・34歳)

「泡立てる必要がないので手軽で使いやすい。」(尾野ゆかりさん・31歳)

フェムケア初心者でも使いやすい泡タイプで柔らかな洗い上がり。乾燥やメラニンを含む古い角質によるくすみをケアする美容成分を配合。

150mL ¥1,650/iroha

第2位:ROSIER by Her lip to「Versailles Fem Rose Oil」

今年発売のフェムケアラインが早くも百花レディの日常に。オイルと美容液の2層で潤い&ハリアップ。

30mL ¥4,900/ROSIER by Her lip to

第3位:Summer’s Eve「フェミニンウォッシュ マルチベネフィット デイリーバランス」

「コスパが良くて低刺激なのがありがたい」

ニオイのもととなる汚れをさっぱり洗浄。日米シェアNo.1。

237mL ¥1,089/ピルボックスジャパン

掲載:美人百花2025年7月号「デパコス VS ドラコス VS 韓コス 最愛コスメ大賞」

撮影/志田裕也[静物] 文/池野もも 再構成/美人百花.com編集部