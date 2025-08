角切りの「なると金時」をたっぷり使用！中島大祥堂「素材たっぷり さつまいもケーキ」

中島大祥堂は、2025年8月1日(金)より、さつまいも本来の美味しさを引き出した焼き菓子、「素材たっぷり さつまいもケーキ」を販売中。

中島大祥堂「素材たっぷり さつまいもケーキ」

希望小売価格:税込149円(税抜138円)

発売日 :2025年8月1日(金)

販売チャネル:全国の量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

※一部地域では取り扱いのない場合があります。

発売元 :中島大祥堂

大きくカットしたさつまいもは、見た目にも食感にも存在感があり、食べるたびにほくほくとした素朴な甘みが広がります。

生地にはさつまいもペーストを練り込み、香ばしい黒ごまをアクセントに加えることで、風味豊かな味わいに仕上げました。

ひとつでしっかり満足できるボリュームで、小腹がすいたときのおやつにもぴったりです。

見た目からも“素材感”が伝わる、日常に寄り添う焼き菓子です。

特徴

・さつまいもペーストを練り込んだ、しっとりふんわり生地

・角切りの「なると金時」をたっぷり使用した、素材本来の風味と食感

・黒ごまの香ばしさが、さつまいもの甘みを引き立てるアクセントに

・見た目からも素材感が伝わる、素朴でやさしい仕上がり

