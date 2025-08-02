桜島の南岳山頂火口で、２日午後８時６分に噴火が発生し、噴煙が火口から１１００メートルの高さまで上がりました。中量の噴煙が東に流れています。

噴火警戒レベルは、３の「入山規制」が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。

桜島降灰予報（定時）

桜島で噴火が発生した場合には、２日２１時から２４時までは火口から東方向、３日０９時から１２時までは火口から北東方向に降灰が予想されます。

２日２１時から３日１５時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

（時刻）（火口からの方向）（降灰の距離）（小さな噴石の距離）

▼０２日２１時から２４時まで 東（鹿屋市輝北方向） ４０ｋｍ ２ｋｍ

▼０３日００時から０３時まで 東（鹿屋市輝北方向） ５０ｋｍ ３ｋｍ

▼０３日０３時から０６時まで 東（鹿屋市輝北方向） ６０ｋｍ ３ｋｍ

▼０３日０６時から０９時まで 東（鹿屋市輝北方向） ４０ｋｍ ３ｋｍ

▼０３日０９時から１２時まで 北東（霧島市福山方向） ３０ｋｍ ３ｋｍ

▼０３日１２時から１５時まで 北東（霧島市福山方向） ５０ｋｍ ３ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、垂水市、鹿屋市、霧島市、曽於市、志布志市、大崎町、東串良町

宮崎県 ：都城市、串間市

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