¡Úºå¿À¡Û¾®È¨ÎµÊ¿¤Î2ÂÇÀÊÏ¢Â³ÃÆ¤Ê¤É4ËÜ¤Î¥½¥íHR´Þ¤à5ÆÀÅÀ¡¡9¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¤¿ÀèÈ¯¡¦ºÍÌÚ¹À¿Í¤ÎÇ´Åê¤â¤¢¤ê¡ÖM35¡×
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ºå¿À 5-1 ¥ä¥¯¥ë¥È(2Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì)
ºå¿À¤ÏÅêÂÇ¤«¤ß¹ç¤¦ÌöÆ°¤Ç2Ï¢¾¡¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤â35¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÀèÈ¯¤ÏºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¡£½é²ó¤Ë¤Ï¡¢ÀèÆ¬¡¦´äÅÄ¹¬¹¨Áª¼ê¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¥´¥í¤Ë¼«¿È¤Î°Á÷µå¤¬Íí¤ß¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤â¡¢¸åÂ³¤òÂÇ¤Á¼è¤êÌµ¼ºÅÀ¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È2²ó¤«¤éÂÇÀþ¤¬ÌöÆ°¡£ÂÐ¤¹¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÀèÈ¯¡¦µÈÂ¼¹×»ÊÏºÅê¼ê¤ÎÁ°¤Ë¡¢¾®È¨ÎµÊ¿Áª¼ê¤È郄»ûË¾Ì´Áª¼ê¤Î¥½¥íHR¤Ç2ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë4²ó¤Ë¤âº´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤È¡¢2ÂÇÀÊÏ¢Â³ÃÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®È¨Áª¼ê¤Î¥½¥íHR¤ÇÆÀÅÀ¡£µÈÂ¼Åê¼ê¤ÎÁ°¤Ë4°ÂÂÇ¤Î¤ß¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥½¥íHR¤ÈÆÀÅÀ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ÈÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿ºÍÌÚÅê¼ê¤Ï¡¢4²ó¤Ë¼ºÅÀ¡£¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Æâ»³ÁÔ¿¿Áª¼ê¤Î¥½¥íHR¤òÍá¤Ó3ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸åÂ³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿ºÍÌÚÅê¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢6²ó¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬½±¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÆ¬¤Ë»Íµå¤òµö¤¹¤È¡¢¸åÂ³¤Ë2µåÌÜ¤òÅê¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ç»ØÀè¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë»ÅÁð¤ò¸«¤»¡¢°ì»þ¥Ù¥ó¥Á¤Ø²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼£ÎÅ¤ò½ª¤¨¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÌá¤Ã¤¿ºÍÌÚÅê¼ê¤Ï¡¢Â³Åê¡£2¥¢¥¦¥È3ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤Ï4ÈÖ¡¦Â¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤òÂÇÀÊ¤Ë·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È3µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÀÚ¤ê¡¢6²ó1¼ºÅÀ¤ÇÅê¤²½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£8²ó¤Ë¤Ï3ÈÖ¼ê¡¦ÌÚß·¾°Ê¸Åê¼ê¤ÎÁ°¤Ë¡¢Âç»³ÍªÊåÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿ºå¿À¡£7²ó°Ê¹ß¤ÏÅòÀõµþ¸ÊÅê¼ê¡¢¥É¥ê¥¹Åê¼ê¡¢¶ÍÉßÂóÇÏÅê¼ê¤¬Ìµ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼¤ò¸«¤»¡¢2Ï¢¾¡¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£