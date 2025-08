虹咲カリナが、7月29日発売の「週刊FLASH」(光文社)に登場した。

虹咲カリナ©光文社/週刊FLASH 写真◎熊木優(io)

「週刊FLASH」7月29ン値発売号表紙 光文社/週刊FLASH

TikTokフォロワー22万人超の最強美少女・虹咲カリナが「FLASH」に登場。前回の同誌掲載グラビアが大きな反響を呼び、アンコールが実現した。7ページにわたり、現役高校生らしいあどけなさを感じさせつつも、凛とした表情、美しいプロポーションを披露している。

6月より芸能事務所ホリプロよりデビューし、本格的に芸能活動を開始した彼女。インタビューでは、SNSで注目を集める秘訣について語っている。

<プロフィール>

にじさき・かりな

17歳。2008年1月17日生まれ。愛知県出身。名古屋市内の学校に通う高校3年生。TikTokのフォロワーは22万人を突破。6月に芸能事務所ホリプロよりデビューし、芸能活動を開始した。そのほか最新情報は、公式X(@nizisaki_karina)、公式Instagram(@nizisaki_karina)をチェック。

FLASHデジタル写真集『Blooming』が各電子書店で発売中。

「週刊FLASH」

発売:光文社

発売日:毎週火曜日

特別定価:550円(税込み/7月29日(火)発売号)

公式サイト「Smart FLASH」:https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」:https://flash-prime.jp/

