“ずっと使える”は、セールじゃ出合えない。今こそ選びたい、本命バッグ

セールの誘惑に心が揺れる季節。でもあなたにとって本当に使えるバッグは、そこにはないかも。流行に左右されないタイムレスなデザイン、持つたび気分が上がるディテール、日常をスマートに支える機能性。そんな長く愛せる一品は、プロパーで投資する価値があるはず。相棒として迎えたくなるような上品バッグをご紹介します。

【ロンハーマン】遊び心を宿す【アニヤ・ハインドマーチ】別注モデル

「Motimer Bag」\330,000【アニヤ・ハインドマーチ✕ロンハーマン】

【アニヤ ハインドマーチ】の人気モデル「Motimer」から【ロンハーマン】で別注したスペシャルなバッグの第2弾。オンオフ問わず長く愛用できる上品なネイビーながら、内側には「ENJOY THE NOW(今を楽しんで!)」「WHO YOU ARE ISENOUGH(あなたがいてくれるだけで十分!)」と、心に寄り添う【アニヤ・ハインドマーチ】らしい手書き風のメッセージも。さらに様々なサイズのポケットを備え、機能性も優秀。

【デミルクス ビームス】旬のレクタングルバッグも上品なデザインをセレクト

「PORTRAIT ショルダーバッグ」各\37,400【プンティ】

フィレンツェでのパタンナー経験を持つデザイナーが、「定番の新解釈」をテーマに、機能性と洗練されたフォルムを追求しバッグを提案する【プンティ】。旬のレクタングルバッグに長さの調節が可能な華奢なハンドルを組み合わせた、絶妙なバランス感のあるショルダーバッグです。開口部を留める金具がさりげないアクセントとなり、シンプルな中にも品のある佇まいを演出しています。

【RHC ロンハーマン】2通りの持ち方ができる【トッズ】とのコラボバッグ

「バケットバック」各\152,900【トッズ フォー RHC】※2025年8月23日発売予定

【トッズ】とのコラボレーションライン【トッズ フォー RHC】の新作バッグは【トッズ】のバケットバッグマイクロをベースに、定番のブラウンと凛とした爽やかなライトブルーの2色を色別注。長さの調節可能なストラップで、ショルダーバッグとしてもクロスボディとしても活躍します。

【ロデスコ】存在感のあるショルダー&ハンドルが個性を際立たせるバケツ型

「カウレザー2ベルトバケツバッグ」各\15,400【ヴュレ✕ロデスコ】

バケツ型バッグは、ハンドルとショルダーストラップが付いた2WAY。表面にはファスナー付きポケット、内部にはオープンポケット、ファスナーポケット付きで荷物を整理して収納できるのが嬉しい。

【ファーストハンド】撥水レザーで雨の日も安心なA4収納可能なきちんとトート

「レザー フラップトートバッグ」\19,800

マチがしっかりあり、収納力に優れたレザートートバッグは、A4ファイルが入るサイズ感、使うほどに味の出る本革使用。撥水レザーのため、突然の雨にも対応します。キーホルダーや鍵などを付けられる取り外し可能なキーチャーム付き。売り上げの一部が生産国であるバングラデシュの非営利団体へ寄付されるエシカルアイテムです。

【ロデスコ】キャッチーなチャームがアクセントのボストンバッグ

「チャームセットボストンバッグ」\8,910

ベーシックなボストンバッグに様々なデザインのチャームが遊び心をプラス。チャームはすべて取り外し可能なので、その日の気分やスタイリングに合わせてアレンジできます。

妥協せずに選んだバッグは、どんな日もあなたの背中を押してくれるはず。心からほしいと思える一品を手に取ってみてください。

※価格はすべて税込みです